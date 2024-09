Acidente em trecho de rodovia com fumaça de queimada causa a morte de uma mulher

Um grave acidente na Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), na altura do km 373, próximo a Pitangueiras (SP), deixou um homem morto e uma mulher ferida em estado grave na manhã desta sexta-feira (20). A colisão, que envolveu um caminhão e três automóveis, foi agravada por um incêndio de grandes proporções às margens da pista, que reduziu consideravelmente a visibilidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos carros relatou que o caminhão, em alta velocidade, colidiu na traseira de seu veículo, desencadeando uma sequência de batidas. Com o impacto, o condutor de um dos carros faleceu no local, enquanto sua esposa foi socorrida em estado grave e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bebedouro (SP).

O motorista do caminhão, alegando a baixa visibilidade causada pelo incêndio, abandonou o local do acidente e parou seu veículo alguns quilômetros à frente, em busca de um local seguro. A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados para atender a ocorrência e investigar as causas do acidente.

A pista da rodovia foi parcialmente interditada no sentido Leste, e equipes da concessionária Entrevias, juntamente com funcionários de uma usina, trabalharam para controlar as chamas às margens da rodovia.

