"A sua morte está encomendada", diz autor de ameaça contra Prefeito de Ribeirão Bonito

Prefeito de Ribeirão Bonito, Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato recebeu ameaças de morte - Crédito: Blog do Ronco

A Polícia Civil tenta identificar o autor das ameaças contra o prefeito de Ribeirão Bonito, Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato (Patriota), conhecido como Nanado.

Segundo o SCA apurou, no dia 1º (quinta-feira), entre 17h30 e 18h, Nanado recebeu uma ligação logo que chegou em casa. Do outro lado da linha, em uma ligação com chamada com número restrito, um homem dizia que a "sua morte estava encomendada". Em seguida o interlocutor findou a ligação, sem que o prefeito tivesse tempo de perguntar quem era.

No domingo (4), por volta das 11h, Nanado recebeu nova ligação em seu aparelho particular. Desta o autor em tom de aviso disse: "Seu fim vai ser igual do Chiquinho, fica esperto, fica ligado", se referindo ao ex-prefeito Chiquinho Campaner, assassinado no final de 2019.

Temendo pela sua vida, Nanado procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.

