45 mil veículos passaram pela Washington Luís durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Eixo SP Concessionária de Rodovias concluiu a operação do final de semana prolongado por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida realizada em todo o trecho sob sua concessão, da sexta-feira, dia 09, à zero hora, até a meia-noite de segunda-feira, 12. Foram registrados circulando nesse período cerca de 390 mil veículos, com os períodos de maior tráfego ocorrendo no sábado, dia 10 e na segunda-feira, dia 12.

O maior volume de veículos registrado foi na SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, com 45 mil nos 4 dias de operação.

Panes

As equipes da Eixo SP especialmente reforçadas para esse final de semana prolongado, realizaram 526 atendimentos por avaria em veículo, sendo mais de 400 por pane mecânica. Além disso, nas bases de Serviço de Atendimento ao Usuário – SAUs, outros cerca de 270 motoristas buscaram informações e outros serviços disponíveis.

Pandemia

As equipes da Eixo SP cumpriram todos os protocolos definidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS e os usuários foram orientados através dos Painéis de Mensagens Variáveis – PMVs sobre a necessidade de distanciamento social e o uso da máscara todo o tempo.

