22ª Cavalgada de São Francisco de Assis em Ibaté reuniu centenas de pessoas; veja fotos

Crédito: divulgação

A Cavalgada de São Francisco de Assis, que aconteceu em Ibaté neste domingo, 20, reuniu, aproximadamente, duzentos cavaleiros e amazonas, fazendo da mesma um sucesso. Entre todas as vinte e duas cavalgadas que já foram realizadas, essa foi a de maior participação, tornando-a recorde de cavaleiros e amazonas mesmo com o tempo nublado. O evento foi considerado um sucesso pela organização que contou com o apoio do grupo Voluntários Sertanejos do Bem.

Com o objetivo de angariar fundos para paróquia de São Francisco de Assis, localizada no Jardim Icaraí, os cavaleiros e amazonas percorreram as principais ruas da cidade, sendo que a Avenida São João ficou tomada de cavaleiros e amazonas, tornando-se um "mar de cavalos" e por fim, participaram de uma linda festa na paróquia São Francisco de Assis, que contou com música ao vivo com a Orquestra de Violeiros do Sindicato Rural de São Carlos e Gino Bianco, barracas de comida, bebidas em geral, entre outras atrações.

Ubirajara Teixeira, o Bira, membro dos Voluntários Sertanejos do Bem, disse que mais uma vez o saldo foi positivo e que o grupo contribuiu para que tudo desse certo em mais um evento beneficente. “Posso dizer que mais uma vez nós, os Voluntários Sertanejos do Bem, estamos contentes em participar dessa ação beneficente na cidade de Ibaté, tudo saiu como esperado e deu certo, e estamos sempre dispostos a ajuda, pois é gratificante”, observou.

O padre Júlio César Bueno agradeceu aos Sertanejos do Bem e a Prefeitura de Ibaté pelo apoio. “Tenho muito que agradecer o empenho dos Voluntários Sertanejos do Bem e de toda a equipe da Prefeitura Municipal, o prefeito José Luiz Parella, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que tiveram muita dedicação e colaboração para que a Cavalgada de São Francisco de Assis tivesse um recorde de público”, finalizou.

Os Voluntários Sertanejos do Bem são bastante conhecidos em São Carlos e região, onde colaboram em eventos beneficentes, seja almoços, cavalgadas, entre outros.

