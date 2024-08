11ª edição do Brotas Gourmet começa amanhã com muita música e comida boa

Brotas Gourmet - Crédito: divulgação

O Brotas Gourmet chega à sua 11ª edição com uma programação musical diversificada, prometendo agradar a todos os públicos. Com apresentações que vão do pop ao rock, o festival oferece mais do que pratos saborosos e oferece uma trilha sonora envolvente para complementar a experiência gastronômica dos visitantes.

De 15 a 18 de agosto, o Ginásio de Esportes “Brotão” será palco para uma série de shows ao vivo. Na abertura do evento, 15 de agosto, o público será recebido pelo Projeto Guri, seguido pela voz marcante de Alê Dias e o som de Os Bernardinos.

A sexta-feira, 16, traz a energia vibrante da banda Rota Nacional, seguida pela apresentação de Buiu, encerrando a noite com o groove da Família Bourbon.

No sábado, 17, a música continua com o som nostálgico de Doce Veneno, o jazz moderno do Lê Batista Trio e a irreverência de Dona Encrenka, prometendo animar a noite.

O domingo, 18 de agosto, será repleto de performances especiais para encerrar o festival em grande estilo. O dia começa com a dupla Beto e Igride, seguida pela performance da Cia. do Ar Livre. A tarde continua com Jes Condado, o Trio Linear e culmina com a apresentação de Força na Peruca.

Serviço

Brotas Gourmet

Data: de 15 a 18 de agosto

Local: Ginásio de Esportes Brotão - Av. Dante Martinelli, 681-741 - Santa Cecília II, Brotas - SP

Horários:

Dia 15 e 16 (quinta e sexta-feira): A partir das 19h

Dia 17, sábado: A partir das 18h

Dia 18, domingo: A partir do meio-dia

Programação musical:

QUINTA 15/08

- 19h às 20h – Projeto Guri

- 20h às 21h – Alê Dias

- 21h às 23h – Os Bernardinos

SEXTA 16/08

- 19h às 20h30 – Rota Nacional

- 20h30 às 21h – Buiu

- 21h às 23h – Família Bourbon

SÁBADO 17/08

- 18h às 20h – Doce Veneno

- 20h às 21h – Lê Batista Trio

- 21h às 23h – Dona Encrenka

DOMINGO 18/08

- 12h às 13h30 – Beto e Ingride

- 13h30 às 14h30 – Cia do Ar Livre

- 14h30 às 16h30 – Jes Condado

- 16h30 às 17h30 – Trio Linear

- 17h30 às 19h – Força na Peruca

