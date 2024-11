Vetro promove feirões de emprego em São Carlos e Ibaté com diversas vagas abertas

Compartilhar no facebook

Na Vetro, somos mais do que uma empresa líder em soluções inteligentes em tubos e conexões, somos uma equipe unida por inovação, qualidade e compromisso com a excelência. Aqui, você encontra um ambiente de trabalho que valoriza o crescimento profissional, a colaboração e o respeito.

Com a modernização dos processos, foco no desenvolvimento contínuo e impacto positivo nos mercados de irrigação, saneamento, indústria e energia, a Vetro oferece a oportunidade de construir uma carreira sólida, fazer a diferença e crescer junto com a gente.

Trabalhar na Vetro é fazer parte de algo maior. Junte-se a nós e transforme desafios em conquistas!

Feirão de São Carlos:

Casa do Trabalhador | Data: 26/11/2024 (terça-feira) | Horário: das 09:00 às 16:00hr

Endereço: Av. São Carlos, 1800 - Nucleo Res. Silvio Vilari, São Carlos - SP -

Levar: currículo, carteira de trabalho e documento com foto (RG ou CNH)

Feirão de Ibaté:

Centro de Formação Artística Anna Ponciano Marques | Data: 27/11/2024 (quarta-feira) Horário: 08:00 às 16:00hr

Endereço: R. Itirapina, s/n - Jardim Cruzado, Ibaté - SP -

Levar: currículo.

Vagas em aberto:

- Assistente adm. comercial Jr.

- Auxiliar de almoxarife

- Auxiliar de manutenção predial

- Auxiliar de montagem

- Inspetor de qualidade

- Mecânico de manutenção

- Operador de extrusora

- Operador de máquina

- Técnico de segurança de trabalho





