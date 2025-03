Vilaurbe apresenta novo empreendimento Minha Casa Minha Vida na Cidade Jardim em SÃ£o Carlos

Na última quinta-feira, dia 20, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) foi local de um evento exclusivo para a apresentação do Residencial Campos, o mais novo projeto da Vilaurbe em parceria com a imobiliária Roca. O evento reuniu corretores que terão exclusividade nas vendas das unidades.

Rodrigo Oehlmeyer, diretor da Roca, expressou entusiasmo com a parceria: "Estamos confiantes de que esse lançamento será mais um sucesso de vendas em uma localização privilegiada.

" O Residencial Campos fará parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, com financiamento pela Caixa Econômica Federal. Os apartamentos terão dois quartos, suíte, varanda integrada, vagas cobertas e área de lazer completa. Localizado estrategicamente próximo ao Kartódromo na Cidade Jardim, o empreendimento facilita o acesso às universidades USP e UFSCar e a diversos serviços e comércios.

A arquiteta Amanda Santos, responsável pelo projeto, forneceu uma visão detalhada sobre o conceito inovador do empreendimento. Descrito como um refúgio urbano, o projeto busca integrar a modernidade arquitetônica com a tranquilidade e o verde da natureza. Amanda destacou a importância de criar ambientes que não apenas atendam às necessidades dos moradores, mas que também promovam uma qualidade de vida elevada.

Interessados podem se cadastrar para mais informações na página do empreendimento: https://oferta.vilaurbe.com.br/residencial-campos-sao-carlos-agora ou ir diretamente no plantão de vendas Vilaurbe: Avenida Bruno Ruggiero nº106

Rodrigo Oehlmeyer, diretor da Roca e Jordi Rosselló, CEO da construtora Vilaurbe. foto Divulgação.

Sobre a Construtora Vilaurbe

Com sede em São Carlos, a Vilaurbe comemora 14 anos de atuação em 2025, com presença em mais de 10 cidades do estado. A construtora é conhecida por projetos que harmonizam modernidade e conexão com a natureza, focando sempre na sustentabilidade e qualidade de vida. Ricardo Sartori, diretor de incorporação da Vilaurbe, declara: "Nosso compromisso com a qualidade e inovação se reflete em cada projeto. Estamos crescendo de maneira estratégica, sempre buscando o melhor para clientes e parceiros, enquanto contribuímos para o desenvolvimento das cidades onde atuamos." O Residencial Campos é o terceiro empreendimento em São Carlos, seguindo os sucessos do Residencial Sineu e do Residencial @22 Bruno Ruggiero, que ainda possui unidades disponíveis