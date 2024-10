Unicep promove evento de fotografia com a "Click Week"

Semana que vem será de muito aprendizado com o evento promovido pelos alunos do quarto período do curso de Comunicação Social na UNICEP. Isso por que vai acontecer a Click Week, um evento que acontece na já tradicional Semana da Fotografia e do Vídeo, e tem como objetivo difundir o conhecimento, promover debates e apresentar diferentes pontos de vista em um bate-papo descontraído, no formato podcast.

Importante frisar que a semana da fotografia e do vídeo já é um evento tradicional para os alunos do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da UNCIEP, e todos os alunos do quarto período promovem eventos anualmente para difundir esse conhecimento e promover profissionais da área de forma livre, gratuita e aberta aos moradores da cidade de São Carlos. Contudo, na Click Week, as coisas serão diferentes esse ano.

Apesar de não ser o primeiro evento do gênero no centro universitário, o formato inovador se diferencia dos outros anos e, por isso, a promoção do seu diferencial no formato jovem, moderno e atual dos podcasts.

Click Week será podcast?

Procurando maior engajamento, os alunos mudam o formato do evento, aproveitando a forma do consumo de conteúdo da geração Z, que consome muito conteúdo virtual, de forma rápida e dinâmica, e tende a se cansar com palestras mais longas e eventos que possam ser um pouco mais lentos. Dessa forma, em conversa conjunta, a decisão do formato podcast veio de forma natural, mantendo a formalidade dentro da informalidade.

Vitor M. Sanches, um dos alunos do curso, explica que a proposta de descontração vem como promoção de engajamento: “Existe uma demanda anual da promoção desse evento organizado pelos próprios alunos e, por isso, pensamos em um formato que promovesse o bem-estar dos convidados, sem que tudo parecesse mais um festival de palestras cansativas, ao mesmo tempo que promovesse a participação do público, com foco em engajamento e uma conversa de qualidade”.

Publicidade, propaganda, foto, vídeo e click week: quais áreas são possível no mercado de trabalho?

A Click Week também vem com uma resposta pouco óbvia para a plateia, colocando diversos profissionais do mercado no palco. Com as diversas dúvidas que o público possa ter, é possível abordar as diversas oportunidades de profissionais de Publicidade e Propaganda no mercado de trabalho.

Com convidados de diversas áreas, o curso de Publicidade da UNICEP permite a penetração em áreas como Web-Design, redator, rádio e televisão, ou ainda influência digital, fotografia, edição de vídeo e muito mais. Além de, claro, os trabalhos em agência de publicidade e ainda mais. Na Click Week, será possível tirar essas dúvidas e entender se o curso também é pra você.

Publicidade e propaganda: O que a click Week tem a ver com isso?

Trabalhar com Publicidade e Propaganda é, também, trabalhar com a promoção de marcas em diversos formatos e veículos, sendo possível atingir diversos públicos-alvo, conquistar novos leads e ainda mais. No entanto, pouco se comenta sobre a promoção de eventos, e qual a relação deles com a promoção e divulgação de publicidade. Sabe como isso funciona?

É o que os alunos do quarto semestre estão descobrindo agora e, por isso, também estão organizando o próprio evento. É aqui que a magia acontece. Lançamento de marca, de produto, apresentar as novidades para o mercado através de um upfront e muito mais! São diversas as oportunidades de divulgação de marca em um evento!

E não somente isso, já que o evento também é uma ótima vitrine par sua marca. Através da compra de cotas de patrocínio, é possível alcançar ainda mais pessoas, dada a visibilidade que é possível conquistar dentro das várias oportunidades de patrocínio.

Em qual bloco da Unicep acontece a Click Week?

O evento acontece no já tradicional auditório, que foi palco de eventos como a Propagalo, apresentações do Prex, e outras palestras promovidas pelo centro universitário, que fica no Bloco B7. A UNICEP, por sua vez, fica na Miguel Petroni, entre o Atacadão e o Tonin. É importante frisar que a Click Week receberá 9 convidados nos três dias, o que coloca o bate-papo em um formato mais dinâmico e participativo, convocando a plateia, inclusive, para participação nos momentos de perguntas-e-respostas.

Serão nomes como a influenciadora digital Carol Ricci, o web designer Henrique Rodrigues, as fotógrafas Erika Turci, Liz, Mila, o fotógrafo Kevyn, a analista de marketing Nathália, a locutora de rádio Fernanda e o promotor de eventos Daniel. Todos esses fortes nomes estarão disponíveis para conversar sobres suas experiências profissionais, carreira e objetivos com os alunos da publicidade – e de outros cursos, visto que é um evento aberto para todos, inclusive para quem não é da UNICEP, ou alunos de ensino médio que estão pensando se cursarão Publicidade ou não.

Por isso, o convite fica aberto à todos. De estudantes de outros cursos a curiosos que pensam em entrar no curso: todos são bem-vindos a conhecer. Venha tirar suas dúvidas, conhecer profissionais estabelecidos no mercado e, até, conversar diretamente com eles, em um evento completamente diferente do que você já viu: em um formato informal, direto e leve!

Click Week: de alunos para alunos

Então, é importante entender que os objetivos da Click Week são muito claros, mais passearão por diversos outros temas, em especial conforme a conversa for rendendo. Além de fotografia e audiovisual, será possível conversar sobre os vários assuntos que englobem comunicação, publicidade e propaganda!

Dessa forma, a Click Week se firma como um evento promovido pelos próprios alunos, para promover debates entre seus pares, trazendo experiência e opinião de cima do palco para uma plateia engajada e curiosa. Reafirmando: o evento acontece nos dias 28, 29 e 30, exatamente na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, das 19:30 às 21:00. Para saber mais, pode acessar o Instagram do curso, o @publicidade.unicep.

Ficou curioso? Vem pra Click Week