Tusca será um evento imersivo

O tema deste ano, do maior evento universitário da América Latina, a TUSCA – Taça Universitária de São Carlos, será “A Origem da Revolução” e promete oferecer uma experiência imersiva e inovadora, onde o público não será apenas espectador, mas parte ativa dessa mudança. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para revolucionar a maneira como você vive o evento.

A TUSCA 2024 foi planejada para ser vivida com uma atenção especial à experiência do público, visando provocar os sentidos em uma imersão não apenas musical, mas também visual e sensorial. A ambientação contará com dois mundos contrastantes. Ao entrar no evento, prepare-se para uma atmosfera dark e disruptiva, um convite para mergulhar fundo em uma jornada de autodescoberta e transformação.

No entanto, a escuridão é apenas o prelúdio. À medida que você avança, surge um portal para outra dimensão, apresentando um choque de vitalidade! Com uma ambientação vibrante e repleta de cores e luzes, nasce a vida como um universo próprio, onde música e emoções se fundem em uma celebração intensa.

Com foco total na experiência do consumidor, a edição deste ano trará, pela primeira vez, um espaço dedicado à ativação de marcas, onde o público poderá interagir de maneira inédita com marcas parceiras. Não vamos revelar tudo, mas uma coisa é certa: a TUSCA 2024 não será como nenhuma outra edição anterior. A revolução está próxima: você está pronto para fazer parte dela?

DETALHES DO EVENTO:

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Programação: 5 festas, mais de 40 horas de open bar, 12 praças esportivas, 3.000 atletas, 40 modalidades esportivas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais.

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

Pontos de Venda: site ou aplicativo BLACKTAG, CAASO e FEDERAL.

Posso parcelar meu ingresso? Sim, em até 12x no cartão de crédito (taxa de 2,5% a.m.)

Fique ligado nas próximas atualizações e acompanhe todas as novidades pela página oficial da TUSCA: @sigatusca

