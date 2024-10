TUSCA é reconhecida como Patrimônio Imaterial de São Carlos

O título "Patrimônio Imaterial" refere-se a bens culturais que têm significado especial para uma comunidade ou sociedade, mas que não possuem uma forma física tangível. Esse conceito abrange tradições, legados, expressões orais, festividades, artes e outros elementos que fazem parte da identidade cultural de um povo.

Em meio às vibrações e ao espírito de união que ressoam a cada edição, a TUSCA ultrapassa o âmbito esportivo e se entrelaça com a própria identidade são-carlense. A cidade, que ao longo dos anos acolheu as competições e a energia única do evento, hoje celebra esse título que consagra a TUSCA não apenas como um torneio, mas como um marco cultural que pulsa em suas ruas.

O Projeto de Lei, de autoria do vereador Azuaite Martins de França e aprovado na Câmara Municipal, deu a TUSCA uma proteção simbólica que vai além do evento anual, refletindo o apoio institucional necessário para sua preservação e transmissão às novas gerações.

Agora, São Carlos não é apenas o palco da TUSCA, a TUSCA é parte de São Carlos. Esse reconhecimento celebra o que o evento representa: uma cultura local viva, renovada a cada ano por novos estudantes e cidadãos, e valorizada como parte integrante do patrimônio são-carlense.

A TUSCA agora é memória e movimento, herança e promessa, um marco do passado que se lança ao futuro com a vitalidade do esporte e da vontade de viver de gerações e gerações que a anima. O Evento que acontece desde 1970 em São Carlos, tem oficialmente a sua Identidade Cultural Reconhecida!