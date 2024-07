TUSCA- A Origem da Revolução

SIGA O SCA NO

O tema “A Origem Da Revolução” transcende o conceito tradicional de festa universitária, refletindo a iminência de uma conexão profunda com a essência pessoal e coletiva em um momento em que o mundo está à beira de uma transformação significativa em vários aspectos, pois “o mundo é uma revolução que começa no sentimento”. A TUSCA sempre provocou seu público a viver momentos intensos e transformadores, a abraçar novas sensações e a estar aberto ao novo. A edição de 2024, além de tudo isso, traz a valorização de experiências que tocam a alma e elevam as emoções, onde a revolução interna e a transformação pessoal são celebradas.

O evento é um convite para ouvir o coração, atender aos chamados da alma e respeitar os ciclos naturais da vida. É uma oportunidade para refletir, observar o céu e se conectar de maneira genuína com os outros. Com uma programação que reúne o melhor da música e da cultura universitária, a tão aguardada TUSCA, evento universitário que atrai milhares de estudantes de todo o país, anuncia mais atrações para a edição 2024!

Prepare-se para viver momentos inesquecíveis com Matuê, Ludmilla, Tchakabum, Menos é Mais, MC IG, MC PH, Dennis DJ, MC Livinho e Gordão do PC. No palco eletrônico DJ Vegas, DJ Valenttina Luz, DJs Special M, DJ Altruism, DJ L_Cio, DJ Blancah e DJ Melgazzo.

Em breve, serão abertas as vendas de convites avulsos. Fique ligado nas próximas atualizações e não perca a chance de fazer parte desse grande encontro: aTUSCA é mais que um evento, é uma experiência única que celebra a vida em grande estilo.

Detalhes do Evento:

• Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

• Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

• Programação: 5 festas, mais de 40 horas de open bar, 12 praças esportivas, 3.000 atletas, 40 modalidades esportivas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais.

Pontos de Venda:

• Acesse o Instagram oficial @sigatusca e clique no “compre aqui”, que você será direcionado para a plataforma Blacktag.

• Presencialmente: nas Atléticas CAASO e FEDERAL.

