Super Saldão Tend Tudo inaugura 3ª loja em São Carlos com festa

A rede de lojas Super Saldão Tend Tudo segue expandindo a sua atuação e inaugurou, na manhã desta sexta-feira (22), sua terceira unidade em São Carlos, localizada na Avenida Getúlio Vargas, número 2.625, em frente à Latina, no Jardim Maracanã. A inauguração contou com a presença de empresários, funcionários, amigos, da imprensa e do vereador Bruno Zancheta.

Com uma área de 2.800 m², a unidade apresenta seções com móveis, eletro, utensílios para casa. No primeiro piso têm geladeiras, fogões, máquinas de lavar, mesas de jantar, armários de cozinha, bicicletas. No piso inferior, há camas, guarda-roupa, sofá, mesas e cadeiras de escritórios, dentre outros. A unidade inaugurada tem cerca de 2 mil produtos expostos.

A Super Saldão Tend Tudo possui, além da terceira unidade na Avenida Getúlio Vargas, unidades na Avenida São Carlos, 691- em frente à antiga Toalhas São Carlos- e na rua Primeiro de Maio, 238. A rede tem 30 funcionários no total, 10 em cada loja.

Antônio Aparecido Broggio, coproprietário da rede, está otimista com a inauguração de mais uma loja. “É muita emoção, graças a Deus, trabalhamos muito para que isso acontecesse, mas deu tudo certo. A terceira loja está de portas abertas para o pessoal vir conhecer. Estamos há 11 anos em São Carlos e essa loja será um sucesso também, porque estamos com muitas promoções, preços bons. Facilitamos o pagamento em até 18 vezes sem juros no cartão”, afirmou Broggio.

Davi Eduardo Mariano, também coproprietário, avaliou o sucesso da rede na cidade. “Além do nosso atendimento, temos conseguido aumentar as vendas porque a gente consegue comprar bem de ótimos fabricantes. Trabalhamos com produtos com pequenas avarias e novos e, com isso, conseguimos vender num preço bom para todos. Este mês é o aniversário da nossa rede estamos com bastantes ofertas”.

Ampla loja foi inaugurada na avenida Getúlio Vargas, defronte a Latina.

Super Saldão Tend Tudo

A Super Saldão Tend Tudo é uma empresa são-carlense, fundada há 11 anos com um objetivo claro: oferecer produtos de outlet com preços acessíveis para todos. Desde o início, nossa missão tem sido proporcionar aos nossos clientes a oportunidade de adquirir produtos de qualidade a preços imbatíveis, com a conveniência de estoque à pronta entrega e entregas rápidas.

Ao longo desses 11 anos, a Super Saldão tem se dedicado a fornecer uma experiência de compra única, atendendo às necessidades e expectativas dos nossos consumidores. Estamos sempre comprometidos com a transparência, agilidade e o compromisso com a satisfação total de nossos clientes, o que tem nos permitido crescer e conquistar a confiança do público.

Agradecemos a todos nossos clientes e colaboradores que fazem parte dessa trajetória de sucesso. Juntos, continuaremos a garantir que a Super Saldão se mantenha como referência em preços acessíveis, produtos de qualidade e um atendimento de excelência.

Serviço

WhatsApp: (16) 3419 9282

Instagram https://www.instagram.com/tendsupersaldao/

Facebook: https://www.facebook.com/supersaldaosaocarlos/