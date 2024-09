São Carlos recebe 2º Mega Feirão do Imóvel ADN com imóveis a partir de R$200 mil

No próximo dia 21 de setembro acontece o 2º Mega Feirão do Imóvel em São Carlos, evento que acontece no Posto AZ da Rua Miguel Petroni, 4311, no Jardim Ipanema, das 8h às 17h, após o sucesso da primeira edição. Serão disponibilizados mais de 500 unidades habitacionais com preços a partir de R$200 mil, com descontos especiais e subsídios do programa Minha Casa Minha Vida, além de financiamento realizado pela Caixa Econômica Federal.

A ADN Construtora disponibilizou mais de 500 unidades entre seus empreendimentos na cidade como opção de moradia. Todos os apartamentos estão em condomínios-clube, com toda infraestrutura de lazer e localizados nas melhores regiões de São Carlos, atendendo a demanda e necessidade dos cidadãos dos mais diversos bairros.

“Esse evento reforça o nosso compromisso em promover o acesso a moradia de qualidade para os são-carlenses. Estamos falando em mais de 500 oportunidades para quem deseja financiar o seu imóvel próprio pela Caixa Econômica Federal com as menores taxas e os maiores descontos e subsídios dos importantes programas habitacionais”, diz Caio Maroni, diretor comercial do Grupo ADN.

Todos os condomínios participantes do 2º Mega Feirão do Imóvel contam com apartamentos completos com sacada, elevador, garagem, piscina, playground, espaço para pets, entre outros itens de serviço, lazer e conveniência para os futuros moradores. Segundo Maroni, trata-se da melhor oportunidade para quem deseja sair do aluguel e conquistar o seu imóvel. “Preparamos as melhores condições já vistas para a cidade, trazendo unidades a partir de R$200 mil com entrada 100% parcelada e financiamento realizado pela Caixa Econômica Federal, proporcionando a oportunidade de mais pessoas terem acesso ao seu imóvel próprio”, diz.

Confira abaixo os critérios e documentos necessários para participar do 2º Mega Feirão do Imóvel de São Carlos:



CRITÉRIOS

- Não possuir imóvel próprio;

- Não ter restrição no nome;

- Ter renda familiar (até 3 pessoas) a partir de 2 salários-mínimos (formal ou informal);

- Residir em São Carlos ou cidades limítrofes.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- CPF e RG ou CNH Válida;

- Comprovante de Endereço (últimos 3 meses);

- Certidão de Nascimento;

- Certidão de Casamento (caso seja casado);

- Holerite (últimos 3 meses);

- Carteira de Trabalho;

- Certidão de nascimento dos filhos (caso tenha);

- Declaração do Imposto de Renda e Recibo de Entrega (se declarar).



PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS

- Documentos pessoais acima;

- Extrato de Conta Corrente dos últimos 3 meses (para autônomos);

- Fatura de Cartão de Crédito dos últimos 3 meses (para autônomos).



SERVIÇO: 2º MEGA FEIRÃO DO IMÓVEL SÃO CARLOS

Data: 21 de setembro (sábado)

Horário: das 8h00 às 17h00

Local: Posto AZ da Rua Miguel Petroni, 4311, no Jardim Ipanema