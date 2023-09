Sambini Sorvetes, a nova sorveteria que vem encantando a população de Ibaté e região

SIGA O SCA NO

A cidade de Ibaté, no interior de São Paulo, ganhou uma nova sorveteria que vem conquistando os moradores da região. A Sambini Sorvetes, inaugurada em agosto deste ano, oferece mais de 40 sabores de sorvetes, além de lançamentos toda semana.

O chef Leandro Sambini, responsável pela produção dos sorvetes, é formado pela Carpegiani Brasil, com especialização em Bolonha, na Itália. Ele já esteve em vários programas de televisão.

A sorveteria oferece uma variedade de sabores, incluindo clássicos como vaca preta, colegial e copos mix, além de opções mais exóticas, como Hula Hula, banana split, taças lambuzadas, sorvete assado e feijoada de sorvete.

"A nossa proposta é oferecer sorvetes de qualidade, feitos com ingredientes frescos e naturais", afirma Leandro Sambini. "Queremos que as pessoas se sintam como se estivessem na Itália, provando o melhor sorvete do mundo."

A Sambini Sorvetes está localizada na rua Paulino Campos 891, em frente à praça central de Ibaté.

Facebook: https://www.facebook.com/sambinisorvetes?mibextid=LQQJ4d

Instagram: https://www.instagram.com/sambinisorvetes/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

Telefone: (16) 99792-3042

Endereço: Rua Paulino Campos 891 (em frente à praça central de Ibaté)

