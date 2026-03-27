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sexta, 27 de marÃ§o de 2026
LanÃ§amento

RegiÃ£o do Eduardo Abdelnur ganharÃ¡ novo loteamento em breve

27 Mar 2026 - 19h32Por RM ImobiliÃ¡ria
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Marcos, proprietÃ¡rio da RM imobiliÃ¡ria - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o Marcos, proprietÃ¡rio da RM imobiliÃ¡ria - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o
A cidade de São Carlos segue em ritmo de crescimento e deve ganhar um novo empreendimento imobiliário na região do bairro Eduardo Abdelnur, uma das áreas que mais têm se valorizado no município.
 

 


O projeto apresenta um conceito moderno de urbanização, com lotes a partir de 160 metros quadrados e proposta de uso misto, permitindo a integração entre moradia e atividades comerciais. Esse modelo tem se tornado cada vez mais comum em bairros planejados, oferecendo praticidade e dinamismo para moradores e investidores.
Planejado com foco em organização urbana e qualidade de vida, o empreendimento busca atender diferentes perfis de público. A proposta inclui infraestrutura estruturada e um ambiente pensado tanto para quem deseja morar quanto para quem busca oportunidades de valorização imobiliária.

Outro destaque está nas condições de negociação. O modelo de aquisição prevê menos burocracia, com análise individual dos interessados. Entre os diferenciais estão a não exigência de comprovação de renda e maior flexibilidade na avaliação de restrições, ampliando o acesso para diferentes perfis de compradores.

CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

  • O projeto também se destaca por um modelo de aquisição mais acessível e menos burocrático, alinhado às necessidades atuais do mercado:
  • Sem necessidade de comprovação de renda
  • Análise flexível de restrições, conforme perfil do cliente

Atualmente, o empreendimento está em fase de cadastramento antecipado, etapa que permite aos interessados obter informações sobre valores, condições comerciais e participar do lançamento oficial.

Os cadastros e atendimentos estão sendo realizados pela RM Imobiliária, responsável por apresentar os detalhes do projeto aos interessados. Entre em contato através do WhatsApp por este link  16 99242-6011.

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