RegiÃ£o do Eduardo Abdelnur ganharÃ¡ novo loteamento em breve

A cidade de São Carlos segue em ritmo de crescimento e deve ganhar um novo empreendimento imobiliário na região do bairro Eduardo Abdelnur, uma das áreas que mais têm se valorizado no município.



O projeto apresenta um conceito moderno de urbanização, com lotes a partir de 160 metros quadrados e proposta de uso misto, permitindo a integração entre moradia e atividades comerciais. Esse modelo tem se tornado cada vez mais comum em bairros planejados, oferecendo praticidade e dinamismo para moradores e investidores.

Planejado com foco em organização urbana e qualidade de vida, o empreendimento busca atender diferentes perfis de público. A proposta inclui infraestrutura estruturada e um ambiente pensado tanto para quem deseja morar quanto para quem busca oportunidades de valorização imobiliária.

Outro destaque está nas condições de negociação. O modelo de aquisição prevê menos burocracia, com análise individual dos interessados. Entre os diferenciais estão a não exigência de comprovação de renda e maior flexibilidade na avaliação de restrições, ampliando o acesso para diferentes perfis de compradores.

CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

O projeto também se destaca por um modelo de aquisição mais acessível e menos burocrático, alinhado às necessidades atuais do mercado:

Sem necessidade de comprovação de renda

Análise flexível de restrições, conforme perfil do cliente

Atualmente, o empreendimento está em fase de cadastramento antecipado, etapa que permite aos interessados obter informações sobre valores, condições comerciais e participar do lançamento oficial.

Os cadastros e atendimentos estão sendo realizados pela RM Imobiliária, responsável por apresentar os detalhes do projeto aos interessados. Entre em contato através do WhatsApp por este link 16 99242-6011.