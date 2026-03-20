PÃ¡scoa solidÃ¡ria mobiliza doaÃ§Ãµes para crianÃ§as em SÃ£o Carlos

Um gesto simples pode transformar a Páscoa de muitas crianças em um momento de alegria, carinho e esperança.

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos já iniciou a arrecadação para a 2ª edição da Páscoa Solidária. A campanha convida a população a doar ovos de Páscoa de 60 gramas, que serão destinados a crianças atendidas por entidades sociais do município.

Em 2025, mais de 4 mil ovos foram arrecadados, garantindo uma Páscoa mais feliz para crianças e adolescentes atendidos por instituições sociais, além de ações especiais, como a entrega na ala pediátrica da Santa Casa.

O Fundo Social destaca que a campanha vai além da doação. A proposta é levar mais alegria, esperança e significado para a Páscoa de crianças atendidas por projetos sociais em São Carlos.

As doações podem ser feitas até o dia 01 de abril, garantindo tempo hábil para organização e entrega antes da Páscoa, celebrada em 5 de abril de 2026.

Empresas, escolas, condomínios e moradores podem participar. Em alguns casos, o Fundo Social também realiza a retirada das doações.

COMO PARTICIPAR

Doe ovos de Páscoa de 60g.

ONDE DOAR

- Fundo Social de Solidariedade

Rua Francisco Maricondi, 375 – Vila Marina

- Loja do Fundo Social

Shopping São Carlos

- Espaço do Fundo Social

Passeio São Carlos (piso superior)

HORÁRIOS

Fundo Social de Solidariedade

Das 9h às 17h

Loja do Fundo Social - Shopping São Carlos

Das 11h às 20h

Espaço do Fundo Social - Passeio São Carlos (piso superior)

Das 11h às 20h

INFORMAÇÕES

(16) 98849-1148

Participe. A sua doação pode fazer uma grande diferença na vida de uma criança.