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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
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PÃ¡scoa solidÃ¡ria mobiliza doaÃ§Ãµes para crianÃ§as em SÃ£o Carlos

23 Mar 2026 - 08h29Por Prefeitura Municipal de SÃ£o Carlos
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PÃ¡scoa solidÃ¡ria mobiliza doaÃ§Ãµes para crianÃ§as em SÃ£o Carlos -

Um gesto simples pode transformar a Páscoa de muitas crianças em um momento de alegria, carinho e esperança.

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos já iniciou a arrecadação para a 2ª edição da Páscoa Solidária. A campanha convida a população a doar ovos de Páscoa de 60 gramas, que serão destinados a crianças atendidas por entidades sociais do município.

Em 2025, mais de 4 mil ovos foram arrecadados, garantindo uma Páscoa mais feliz para crianças e adolescentes atendidos por instituições sociais, além de ações especiais, como a entrega na ala pediátrica da Santa Casa.

O Fundo Social destaca que a campanha vai além da doação. A proposta é levar mais alegria, esperança e significado para a Páscoa de crianças atendidas por projetos sociais em São Carlos.

As doações podem ser feitas até o dia 01 de abril, garantindo tempo hábil para organização e entrega antes da Páscoa, celebrada em 5 de abril de 2026.
Empresas, escolas, condomínios e moradores podem participar. Em alguns casos, o Fundo Social também realiza a retirada das doações.

COMO PARTICIPAR

Doe ovos de Páscoa de 60g. 

ONDE DOAR
- Fundo Social de Solidariedade
Rua Francisco Maricondi, 375 – Vila Marina

- Loja do Fundo Social 
Shopping São Carlos

- Espaço do Fundo Social 
Passeio São Carlos (piso superior)

HORÁRIOS
Fundo Social de Solidariedade 
Das 9h às 17h

Loja do Fundo Social - Shopping São Carlos
Das 11h às 20h

Espaço do Fundo Social - Passeio São Carlos (piso superior)
Das 11h às 20h

INFORMAÇÕES
(16) 98849-1148

Participe. A sua doação pode fazer uma grande diferença na vida de uma criança.

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