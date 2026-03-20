PÃ¡scoa solidÃ¡ria mobiliza doaÃ§Ãµes para crianÃ§as em SÃ£o Carlos

Um gesto simples pode transformar a Páscoa de muitas crianças em um momento de alegria, carinho e esperança.
O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos já iniciou a arrecadação para a 2ª edição da Páscoa Solidária. A campanha convida a população a doar ovos de Páscoa de 60 gramas, que serão destinados a crianças atendidas por entidades sociais do município.
Em 2025, mais de 4 mil ovos foram arrecadados, garantindo uma Páscoa mais feliz para crianças e adolescentes atendidos por instituições sociais, além de ações especiais, como a entrega na ala pediátrica da Santa Casa.
O Fundo Social destaca que a campanha vai além da doação. A proposta é levar mais alegria, esperança e significado para a Páscoa de crianças atendidas por projetos sociais em São Carlos.
As doações podem ser feitas até o dia 01 de abril, garantindo tempo hábil para organização e entrega antes da Páscoa, celebrada em 5 de abril de 2026.
Empresas, escolas, condomínios e moradores podem participar. Em alguns casos, o Fundo Social também realiza a retirada das doações.
COMO PARTICIPAR
Doe ovos de Páscoa de 60g.
ONDE DOAR
- Fundo Social de Solidariedade
Rua Francisco Maricondi, 375 – Vila Marina
- Loja do Fundo Social
Shopping São Carlos
- Espaço do Fundo Social
Passeio São Carlos (piso superior)
HORÁRIOS
Fundo Social de Solidariedade
Das 9h às 17h
Loja do Fundo Social - Shopping São Carlos
Das 11h às 20h
Espaço do Fundo Social - Passeio São Carlos (piso superior)
Das 11h às 20h
INFORMAÇÕES
(16) 98849-1148
Participe. A sua doação pode fazer uma grande diferença na vida de uma criança.