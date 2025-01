Clube do Minguinho: diversão e cuidado para seu pet em São Carlos

Está procurando um espaço seguro, divertido e cheio de atividades para o seu cãozinho? O Clube do Minguinho é uma creche animal que oferece serviços completos para cuidar do seu pet enquanto você cuida da sua rotina. Está localizada na Rua Adolfo Catani, 876, Jardim Macarengo.

Com um ambiente amplo e uma estrutura projetada para garantir a diversão e o bem-estar dos cães, nosso espaço promove socialização, adestramento, recreação e muita diversão! O objetivo é simples: ajudar seu pet a gastar energia e desenvolver comportamentos saudáveis.

Horários e Pacotes Flexíveis:

Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h .

. Escolha pacotes de 1 a 5 dias por semana, com opções de meio período ou período integral .

ou . Descontos especiais para famílias com mais de dois cães.

Promoção de Janeiro 2025:

Os primeiros clientes que fecharem pacotes neste mês ganham 5% de desconto e ainda levam uma sacolinha personalizada exclusiva com o logo do Clube do Minguinho.

Agende uma Visita:

Entre em contato pelo WhatsApp (16) 98123-1140 e venha conhecer a estrutura e equipe de profissionais dedicados.

SERVIÇO

WhatsApp: (16) 98123-1140

Instagram https://www.instagram.com/clubedominguinho

Facebook https://www.facebook.com/clubedominguinho/

Endereço: Rua Adolfo Catani, 876, Jardim Macarengo.