Matuê em São Carlos: O Rei do Trap na Revolução da TUSCA

17 Out 2024 - 08h17

17 Out 2024 - 08h17 Por Da redação

Matuê - Crédito: divulgação

São Carlos, prepare-se! A TUSCA 2024 vai mais uma vez agitar as estruturas da cidade: Matuê! O fenômeno do trap brasileiro, que domina as plataformas digitais e os corações de milhões de fãs, está pronto – este ano, a revolução começa na batida!

Com hits como "Quer Voar", "Máquina do Tempo" e "Kenny G", Matuê não só canta, mas cria um universo onde cada letra é um manifesto, e cada show, uma experiência única. E na TUSCA, ele vai mostrar por que é o artista que melhor representa a voz de uma geração que vive intensamente.

Neste ano, o tema da TUSCA é "A Origem da Revolução", e Matuê é um dos nomes para traduzir essa ideia. Sua música é sobre quebrar barreiras, sobre se conectar com a verdade de cada um, mais do que um show, a apresentação de Matuê será um chamado. Um convite para deixar fluir o que há de mais genuíno em cada um, para sentir o poder da música e para viver uma revolução interna ao som do trap que tomou o Brasil de assalto.

DETALHES DO EVENTO:

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Programação: 5 festas, mais de 40 horas de open bar, 12 praças esportivas, 3.000 atletas, 40 modalidades esportivas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais.

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

Pontos de Venda: site ou aplicativo BLACKTAG, CAASO e FEDERAL.

Posso parcelar meu ingresso? Sim, em até 12x no cartão de crédito (taxa de 2,5% a.m.)

Fique ligado nas próximas atualizações e acompanhe todas as novidades pela página oficial da TUSCA: @sigatusca

