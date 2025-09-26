Lotérica Mega Sorte de São Carlos volta a premiar apostadores

Dois jogos realizados na Lotérica Mega Sorte, em São Carlos, foram contemplados no concurso 2919 da Mega-Sena. As apostas acertaram a Quadra e juntas renderam R$ 6.364,46 em prêmios.

De acordo com o detalhamento, um bolão de 8 dezenas com 25 cotas faturou R$ 5.455,25, enquanto uma aposta simples de 6 números levou R$ 909,21.

A Mega Sorte, localizada na avenida Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes, tem se destacado pela sorte dos apostadores. Recentemente, no concurso especial da Lotofácil da Independência, um bolão registrado no local faturou R$ 34.482,00, prêmio já entregue aos ganhadores.

A gerente da unidade celebrou o novo resultado:

"É sempre motivo de alegria anunciar prêmios saindo aqui em São Carlos. Isso mostra que vale a pena acreditar na sorte e apostar. Além disso, movimenta a economia local e reforça a confiança dos clientes", afirmou.

Endereço: Rua Miguel Petroni, 1278 Jardim Bandeirantes, São Carlos/SP

WhatsApp: (16) 9 9257-2517