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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
Mercado imobiliÃ¡rio

Villeneuve II: evento com condiÃ§Ãµes especiais e oportunidade para garantir seu lote em SÃ£o Carlos

26 Mar 2026 - 17h11Por ImobiliÃ¡ria Cardinalli
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CondomÃ­nio Villeneuve II - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oCondomÃ­nio Villeneuve II - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Imobiliária Cardinali e Cia do Imóvel realizam neste sábado e domingo (28 e 29 de março) um evento especial no Villeneuve II, um dos empreendimentos de maior destaque no mercado imobiliário de São Carlos.

Com mais de 80% dos lotes já comercializados, o Villeneuve II entra em uma fase decisiva — e este evento é a oportunidade ideal para conhecer o projeto de perto e aproveitar condições especiais.

Durante o evento, você poderá conhecer o andamento das obras, entender melhor o empreendimento e falar diretamente com a equipe comercial.

Condições especiais para o evento:
* Desconto para pagamento à vista
* Entrada facilitada + até 36 parcelas fixas
* Lotes a partir de 240 m²

O evento é aberto tanto para quem já adquiriu um lote quanto para quem deseja conhecer o Villeneuve II e entender o potencial do projeto.

Datas e horários:
Sábado (28/03) – das 9h às 17h
Domingo (29/03) – das 9h às 13h

Local:
Villeneuve II – São Carlos/SP
Avenida Agenor Galdino do Prado, 300
Loteamento Santa Maria do Leme

Para mais informações ou para confirmar sua presença, entre em contato com a equipe da Imobiliária Cardinali.

(16) 2107-8066

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