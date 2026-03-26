Villeneuve II: evento com condiÃ§Ãµes especiais e oportunidade para garantir seu lote em SÃ£o Carlos

A Imobiliária Cardinali e Cia do Imóvel realizam neste sábado e domingo (28 e 29 de março) um evento especial no Villeneuve II, um dos empreendimentos de maior destaque no mercado imobiliário de São Carlos.

Com mais de 80% dos lotes já comercializados, o Villeneuve II entra em uma fase decisiva — e este evento é a oportunidade ideal para conhecer o projeto de perto e aproveitar condições especiais.

Durante o evento, você poderá conhecer o andamento das obras, entender melhor o empreendimento e falar diretamente com a equipe comercial.

Condições especiais para o evento:

* Desconto para pagamento à vista

* Entrada facilitada + até 36 parcelas fixas

* Lotes a partir de 240 m²

O evento é aberto tanto para quem já adquiriu um lote quanto para quem deseja conhecer o Villeneuve II e entender o potencial do projeto.

Datas e horários:

Sábado (28/03) – das 9h às 17h

Domingo (29/03) – das 9h às 13h

Local:

Villeneuve II – São Carlos/SP

Avenida Agenor Galdino do Prado, 300

Loteamento Santa Maria do Leme

Para mais informações ou para confirmar sua presença, entre em contato com a equipe da Imobiliária Cardinali.

(16) 2107-8066