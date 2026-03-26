Villeneuve II: evento com condiÃ§Ãµes especiais e oportunidade para garantir seu lote em SÃ£o Carlos

A Imobiliária Cardinali e Cia do Imóvel realizam neste sábado e domingo (28 e 29 de março) um evento especial no Villeneuve II, um dos empreendimentos de maior destaque no mercado imobiliário de São Carlos.
Com mais de 80% dos lotes já comercializados, o Villeneuve II entra em uma fase decisiva — e este evento é a oportunidade ideal para conhecer o projeto de perto e aproveitar condições especiais.
Durante o evento, você poderá conhecer o andamento das obras, entender melhor o empreendimento e falar diretamente com a equipe comercial.
Condições especiais para o evento:
* Desconto para pagamento à vista
* Entrada facilitada + até 36 parcelas fixas
* Lotes a partir de 240 m²
O evento é aberto tanto para quem já adquiriu um lote quanto para quem deseja conhecer o Villeneuve II e entender o potencial do projeto.
Datas e horários:
Sábado (28/03) – das 9h às 17h
Domingo (29/03) – das 9h às 13h
Local:
Villeneuve II – São Carlos/SP
Avenida Agenor Galdino do Prado, 300
Loteamento Santa Maria do Leme
Para mais informações ou para confirmar sua presença, entre em contato com a equipe da Imobiliária Cardinali.