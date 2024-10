KK Miner A melhor maneira de aumentar a riqueza (adequado para todos)

Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e a maioria delas são trabalhadores. Mas ainda há muitas pessoas que não têm dinheiro nem para comer. Parece que as pessoas em Wall Street não estão a fazer o seu trabalho, mas novos bilionários nascem todos os dias. Isto ilustra um problema: se encontrar a forma certa de ganhar dinheiro, a sua riqueza crescerá exponencialmente, mesmo que seja preguiçoso. Então, qual é a maneira certa de ganhar dinheiro?

O dinheiro é inteligente e sempre se acumulará em locais com altos lucros. Se você quiser encontrar a maneira certa de ganhar dinheiro, primeiro você deve ver para onde vai o dinheiro. Em 2024, a economia global está fraca, as guerras locais continuam e as criptomoedas representadas pelo Bitcoin atingiram repetidamente preços de negociação mais elevados. Dinheiro de todo o mundo está entrando no mercado de criptomoedas e fica claro onde os ricos estão ganhando dinheiro.

É claro que se formarão bolhas onde quer que o dinheiro se acumule. (Na verdade, na maioria das vezes, as bolhas são cuidadosamente criadas por pessoas ricas porque esta é a forma mais eficaz de ganhar dinheiro.) Portanto, ver onde o dinheiro se acumula não significa que você encontrou a maneira certa de ganhar dinheiro, a menos que encontre alguém que seja bom em ganhar dinheiro com dinheiro para ajudá-lo a ganhar dinheiro no local onde o dinheiro se acumula.

O negócio inovador da KK Miner faz com que "ganhar dinheiro com dinheiro" não seja mais limitado aos ricos, mas possa ser desfrutado por todos. Contanto que você esteja disposto, o KK Miner pode ajudá-lo a iniciar a jornada de “ganhar dinheiro com dinheiro” com apenas US$ 100.

Quem é KK Mineiro?

A KK Miner é a empresa líder mundial em mineração de Bitcoin , fundada em setembro de 2016, com sede em Londres, Reino Unido, e com mais de 5,7 milhões de membros em todo o mundo. Desde a sua criação, a empresa concentrou-se no negócio de mineração de Bitcoin. Hoje, a empresa não apenas possui a tecnologia de mineração de Bitcoin mais avançada do mundo, mas também implanta as maiores instalações de poder computacional do mundo. Segundo as estatísticas, a empresa contribui com cerca de 3,5% da taxa global de hash.

Qual é o negócio inovador da KK Miner?

É uma forma inovadora de mineração de Bitcoin, o que significa que os participantes não precisam comprar máquinas de mineração, alugar locais, operar e manter máquinas de mineração e pagar custos de energia. Em vez disso, eles podem participar da mineração de Bitcoin alugando uma certa quantidade de poder de computação do KK Miner. KK Miner utiliza meios financeiros profissionais para lidar com vários riscos, como flutuações de preços do Bitcoin e o número de Bitcoins extraídos, ganhar dinheiro do mundo Bitcoin e devolvê-lo aos participantes a uma taxa fixa de retorno.

Como a KK Miner garante o retorno dos participantes?

Através de contratos inovadores de poder de computação, a KK Miner levantou quase US$ 3 bilhões em fundos de investimento de mais de 5,7 milhões de pessoas em todo o mundo. Esses fundos são usados pela KK Miner para implantar o poder de computação Bitcoin e a tecnologia de mineração Bitcoin, criando assim o maior sistema de poder de computação Bitcoin do mundo da KK Miner. Os dados mostram que a KK Miner contribui atualmente com cerca de 3,5% da taxa de hash global. Com base na produção mundial atual de Bitcoin de 6,5 bitcoins a cada 10 minutos, os mineradores KK podem produzir 0,2275 bitcoins a cada 10 minutos. Calculado a um preço de US$ 60.000 por bitcoin, isso equivale a aproximadamente US$ 13.638,46 em dinheiro, ou aproximadamente US$ 1.963.938 em 24 horas. Para os mineiros KK, o rendimento diário é considerável e é uma recompensa garantida pela participação.

Como começar:

Iniciar sua jornada de mineração em nuvem com KK Miner é um processo simples. Siga estas etapas fáceis para começar a ganhar renda passiva:

Cadastre-se: Crie uma conta na plataforma KK Miner.

Escolha um plano: Selecione um plano de mineração que corresponda aos seus objetivos.

Comece a minerar: deixe o poderoso hardware do KK Miner trabalhar para você.

Pagamentos Diários: Aproveite a comodidade dos pagamentos diários, proporcionando uma fonte de renda estável.

Recompensas adicionais:

Bônus de inscrição: Receba um bônus instantâneo de $ 10,00 ao se inscrever e começar a minerar.

Bônus de convite: Aumente sua receita de mineração convidando amigos. Ganhe recompensas contínuas de 3% a 4,5% pelas atividades de mineração de seus indicados.

Contratos de minerador KK:

Os contratos disponibilizados pela KK Miner não são apenas simples, mas também diversos, oferecendo-lhe uma variedade de opções para atender às suas necessidades de investimento. Eles fornecem renda fixa estável e sem risco.

Por exemplo, os seguintes contratos pagam juros diariamente:

Preço do contrato Termos do contrato taxa de juros diária Retorno Fixo $10 1 dias 5% $ 10 + $ 0,5 $ 100 2 dias 3% $ 100 + $ 6 $ 500 5 dias 1,2% $ 500 + $ 30 $ 1500 10 dias 1,3% $ 1500 + $ 195 $ 3000 15 dias 1,41% $ 3000 + $ 634,5 $ 5000 20 dias 1,49% $ 5000 + $ 1490

O valor do poder computacional do contrato, o valor do investimento e o prazo são diferentes, portanto o rendimento também é diferente. Para ver mais contratos, faça login no site oficial do kkminer.com .

Caso de investimento:

Um investimento de US$ 5.000 pode comprar US$ 5.000 em Antminer S19 Pro Hyd (BTC Classic Hash Rate), com prazo de 20 dias e taxa de juros contratual diária de 1,49%.

A quantidade de renda passiva que você pode ganhar todos os dias após a compra é de $ 5.000 * 1,49% = $ 74,50.

Após 20 dias, seu principal e juros serão de $ 5.000 + $ 74,50 * 20 = $ 5.000 + $ 1.490 = $ 6.490.

Como ganhar mais dinheiro:

KK Miner também tem outra forma de ganhar dinheiro: programa de afiliados .

Convide seus amigos para ganhar dinheiro no KK Miner e receba uma recompensa em dinheiro de 3% do valor do investimento. Se seus amigos convidarem mais pessoas e investirem, você também receberá uma recompensa em dinheiro de 1,5% do valor do investimento.

Por exemplo: se você convidar alguns amigos para ganhar dinheiro no KK Miner e eles investirem US$ 10.000, você receberá uma recompensa em dinheiro de US$ 300. Se seus amigos convidarem mais pessoas e investirem US$ 10.000, você também receberá uma recompensa em dinheiro de US$ 150.

KK Miner é seu parceiro de confiança no mundo das criptomoedas. Cadastre-se agora e comece a ganhar dinheiro instantaneamente!

Se quiser saber mais, visite o site oficial https://kkminer.com ou clique em ( Baixar aplicativo móvel ).