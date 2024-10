Imobiliária Cardinali apresenta o Alba Park Club em parceria com a construtora Corpal

Morar em um condomínio desfrutando de toda a tranquilidade e a praticidade de um ambiente seguro e cercado pela natureza é o que você precisa para pode desconectar da correria do dia a dia e se conectar com a sua família.

O Alba Park Club é um empreendimento que a Imobiliária Cardinali apresenta em parceria com a construtora Corpal, que oferece tudo isso e muito mais para você e sua família na cidade de São Carlos.

Terrenos sob Medida:

O empreendimento que será lançado neste próximo sábado (19) terá 183 lotes residenciais que partem de 300 m² de área todos com, no mínimo, 12 metros de frente, em numa área muito plana e com um complexo de lazer completo.

Localização Estratégica

A implantação deste condomínio será na área do antigo sítio Paraíso, em frente à Rua Miguel Petroni, local em franco crescimento e com grande valorização imobiliária. A área deste antigo sítio já recebeu grande modificação no lançamento do Essenza Living Resort, primeiro empreendimento da construtora Corpal que se preocupou em, além de preservar toda parte de meio ambiente e lago existente na área, fazer com o empreendimento fosse desenvolvido em total sintonia com a natureza local.

A Imobiliária Cardinali está à sua disposição para te auxiliar em todo o processo de compra.

Saiba mais sobre este condomínio que será seu refúgio de tranquilidade!