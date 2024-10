HM Smart São Carlos: o Minha Casa, Minha Vida da HM melhor localizado na cidade

Já imaginou sair do aluguel e viver em um lugar que combina conforto, lazer e uma localização bem pensada? Tudo isso está no HM Smart São Carlos. Um Minha Casa, Minha Vida que está em obras e é a opção perfeita para quem busca tranquilidade, praticidade e qualidade de vida no 1º apartamento.

Uma escolha inteligente para morar

Construído pela HM Engenharia, incorporadora e construtora presente no mercado imobiliário há mais de 48 anos, o HM Smart São Carlos se divide em dois condomínios com torres que possuem 4 pavimentos (T+3), 8 unidades por andar, vaga de estacionamento e medição individualizada de água e energia.

Os apartamentos têm 2 dormitórios e opções de plantas que vão até 42,14 m2 com ambientes muito bem distribuídos para otimizar espaços. Todos os cômodos contam com iluminação e ventilação naturais, contribuindo para um lar mais fresco e arejado. As unidades também são entregues com 1 ponto de preparação para ar-condicionado (dreno e tubulação seca), o que facilita a instalação para quem deseja utilizar o aparelho nos dias mais quentes.

Lazer completo sem sair de casa

No HM Smart São Carlos, as opções para se divertir são outro grande diferencial. A área de lazer do empreendimento tem piscinas adulto e infantil para a família se refrescar, academia para cuidar da saúde, churrasqueira, praça de jogos e até uma área de piquenique, ideal para relaxar e curtir momentos especiais ao ar livre.

Tem ainda playground para as crianças brincarem com muito conforto e segurança, bicicletário para quem gosta de pedalar, horta e pomar com árvores frutíferas, sem falar no pet place para que os bichinhos brinquem num espaço inteirinho dedicado a eles.

Localização estratégica da cidade

Quando o assunto é endereço, o HM Smart São Carlos não poderia estar melhor localizado. O condomínio está ao lado do Village Damha, próximo ao Jockey Club, e oferece fácil acesso a supermercados, escolas e empresas. Nas proximidades, também é possível encontrar padarias, farmácias e o Tênis Clube da cidade.

Tem mais: a localização facilita o trajeto até a Rodovia Washington Luís e fica a aproximadamente 8 minutos de distância do centro. Toda essa conveniência faz com que o cotidiano seja mais ágil e confortável para toda a família.

HM Engenharia

Há mais de 48 anos, a HM Engenharia, uma empresa do Portfólio Mover, trabalha para transformar o sonho da casa própria em realidade para milhares de famílias.

A marca reconhece o valor do primeiro imóvel para as pessoas, por isso, coloca seus clientes no centro do negócio e comemora cada empreendimento como um marco na história de suas vidas.

Desde que sua história começou, milhares de lares foram projetados e construídos em diversas cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Tudo isso com dois elementos que sempre fizeram parte de seu DNA: excelência no atendimento e tecnologia. Assim, a construtora e incorporadora trabalha com empreendimentos completos, etapa por etapa: da concepção da planta aos últimos detalhes do acabamento.

Mais de 140 mil lares projetados e construídos. Presente em mais de 120 cidades do país com forte presença no interior de São Paulo. Presente em Campinas e região nas cidades de Hortolândia, Paulínia, Santa Bárbara d'Oeste, Valinhos, Limeira e São Carlos.

Condições exclusivas para fechar negócio

O HM Smart São Carlos está com as obras iniciadas e com condições exclusivas de financiamento: renda familiar a partir de R$ 2 mil, entrada a partir de R$ 200,00, parcelamento em até 55x (até dez 24), ITBI + registro grátis para primeiro imóvel, além do subsídio do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Para conhecer melhor esta grande oportunidade, visite o decorado no stand de vendas e veja de perto como seu novo lar pode ser a realização dos seus sonhos.

Acesse o site para mais informações ou entre em contato com a equipe de vendas. Não perca esta chance de morar bem!

Stand de vendas

Av. São Carlos, 2435 – Centro

Telefone para contato 19 99802-9531

Endereço empreendimento:

R. Rio Araguaia, 1065 - Jardim Jockey Clube