Grupo ADN consolida como um dos principais grupos construtivos do Brasil

O Grupo ADN, com operações em mais de 20 municípios do interior de São Paulo, chega ao último trimestre de 2024 com resultados positivos, especialmente em rankings renomados como Melhores e Maiores 2024 – Revista Exame, Ranking da Engenharia Brasileira – Revista O Empreiteiro, consolidando-se como o 22º maior grupo construtivo do Brasil, Anuário 360° da ÉPOCA Negócios e Fundação Dom Cabral, e Lugares Incríveis para Trabalhar, organizado pela FIA Business School em parceria com O Estadão.

O progresso notável da holding é atribuído à sua expansão estratégica em regiões-chave do interior paulista, incluindo Região Metropolitana de Campinas, Piracicaba, Sorocaba, aos programas habitacionais dos governos Federal e Estadual como Minha Casa Minha Vida (MCMV) e Casa Paulista, os novos lançamentos da Livon Incorporadora, marca de médio padrão do Grupo ADN, além de ações que melhoram significativamente a gestão de pessoas e o ambiente de trabalho.

Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN, enfatiza que o ingresso nos rankings da Exame, ÉPOCA Negócios e Revista O Empreiteiro comprova a força do interior e como a holding vem se estruturando ao longo dos últimos anos. "Os prêmios nunca foram um objetivo. Mas fazer parte do seleto grupo das melhores e maiores empresas eleitas por veículos e instituições de alta credibilidade, além de ser o 22º grupo construtivo do país é um testemunho do nosso comprometimento com todos os stakeholders e um reconhecimento do mercado. Ao longo dos últimos 13 anos, temos atuado no interior paulista com resiliência e estratégia contínuas, comprometidos com o nosso propósito de ampliar o acesso à moradia de qualidade, transformando o futuro das pessoas".

Em São Carlos a holding, por meio da Livon Incorporadora, lança mais um empreendimento de médio padrão, posicionando-se como uma opção ideal para quem busca qualidade de vida, inovação e sustentabilidade. O Liv. Ipanema conta com 170 apartamentos que serão construídos em torre única e possuem plantas inteligentes com suíte, ampla varanda e opções térreas com quintal privativo e acesso por elevadores.

Desde sua fundação, a empresa entregou treze empreendimentos na cidade com mais de duas mil unidades habitacionais. Atualmente são quatro canteiros de obras ativos, gerando empregos diretos e indiretos, além do recém lançado Liv Ipanema. “São cerca de 622 milhões de investimentos na cidade ao longo de nossa jornada, contribuindo com a ampliação de 3.640 unidades habitacionais”, ressalta Pedro.

Engajamento – Internamente o Grupo ADN vem realizando uma série de ações nos últimos 2 anos e, em especial, em 2024 visando melhorar cada vez mais o ambiente interno. Desde xx a holding conta com Conselho Consultivo e compliance, além de ampliar esforços no departamento de recursos humanos, com objetivo de engajar todos os colaboradores e promover o bem-estar.

“Todos esses esforços culminaram com a conquista do prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, que reconhece o Grupo ADN como empresa que adota as melhores práticas de gestão de pessoas e ambiente de trabalho”, ressalta.

Melhores e Maiores é o prêmio da Revista Exame que reconhece as empresas que mais se destacam na economia brasileira. A premiação considera diversos fatores, como indicadores financeiros, contábeis, crescimento, boas práticas sociais, ambientais e de governança. Para chegar às melhores empresas do ano, a Exame conta com uma metodologia exclusiva desenvolvida pelo Ibmec, uma das principais escolas de negócios do Brasil.

Já o Ranking da Engenharia Brasileira, é uma pesquisa anual da revista O Empreiteiro que divulga as 500 maiores empresas de engenharia do país: Construtoras, Montagem industrial, Projetistas e gerenciadoras, Serviços especiais de engenharia. A classificação é baseada na receita bruta consolidada das empresas. O ranking é considerado uma referência para o setor, sendo reconhecido por empresas, contratantes públicos e privados, e concessionárias de infraestrutura.

Enquanto o Anuário 360º da Época Negócios e Fundação Dom Cabral apresenta as maiores empresas por receita líquida do Brasil, tendo o grupo se classificado na categoria Construção, Materiais e Decoração. O ranking destaca desempenho financeiro, práticas ESG, pessoas, inovação e visão de futuro das companhias.

O Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar é uma iniciativa do Estadão e da FIA Business School que reconhece empresas com as melhores práticas de gestão de pessoas e ambientes de trabalho. A pesquisa que antecede a premiação é feita pela FIA Business School, uma das principais escolas de negócios do país.

Sobre o Grupo ADN

O Grupo ADN, formado pela ADN Construtora, Instituto ADN, Urbanizei e Livon Incorporadora, é o 22º maior grupo construtivo do Brasil de acordo com o Ranking da Engenharia Brasileira – Revista O Empreiteiro e figura entre as Melhores e Maiores 2024 da Exame. A holding está presente em mais de 20 municípios, gerando mais de 4 mil empregos diretos e indiretos. Ao todo, são mais de 7 mil unidades entregues, mais de 5,4 mil em construção e mais de 16 mil a serem lançadas. Atualmente, conta com 21 canteiros de obras simultâneos em 10 cidades diferentes. Somente em 2023 o grupo entregou 2.100 unidades. A expectativa é lançar em 2024 um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$800 milhões, reforçando sua atuação no interior de São Paulo.