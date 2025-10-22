Essencial Nutrição celebra 25 anos com foco no interior de SP e modelo de alimentação natural que impulsiona produtividade corporativa

Embora atenda também outros estados brasileiros, essas operações acontecem como extensões contratuais de clientes cuja matriz está no interior paulista, região na qual a marca consolidou sua liderança ao longo de sua trajetória.

O grande diferencial da Essencial Nutrição está em seu modelo de gastronomia empresarial baseado em alimentação natural, livre de conservantes e aditivos artificiais, com foco em alto desempenho nutricional e bem-estar dos colaboradores. Cada projeto é pensado de forma personalizada, respeitando a cultura, os hábitos alimentares e as necessidades específicas de cada empresa contratante.

De acordo com pesquisas internacionais sobre saúde corporativa, colaboradores que mantêm uma alimentação saudável têm até 66% menos probabilidade de apresentar baixa produtividade no trabalho, segundo estudo publicado pela Journal of Occupational and Environmental Medicine. Para a Essencial, esse dado reforça o impacto estratégico de uma nutrição bem planejada dentro das empresas.

“Nosso compromisso vai além de servir refeições. Preparamos alimentos naturais, com alto valor nutricional, focados em oferecer energia, saúde e desempenho para quem trabalha. São 25 anos nutrindo histórias, relações e conquistas. Essa trajetória foi construída com a confiança dos clientes e a dedicação de cada colaborador da Essencial Nutrição”, afirma Regina Agnelli, fundadora e CEO.

Para garantir consistência operacional, a empresa investe continuamente em tecnologia de gestão, segurança alimentar, capacitação técnica e indicadores de performance nutricional e operacional. A personalização dos restaurantes corporativos envolve desde o cardápio até o layout e a experiência de consumo, garantindo forte conexão entre alimentação e cultura organizacional.

O marco dos 25 anos representa não apenas uma celebração, mas o início de um novo ciclo estratégico voltado ao fortalecimento da presença no interior do Estado de São Paulo, com foco em saúde corporativa, inovação nutricional e ampliação de parcerias de longo prazo.

“Nosso olhar está voltado para o futuro da alimentação corporativa, cada vez mais natural, inteligente e alinhada à performance das pessoas e aos valores das empresas”, reforça Regina.

