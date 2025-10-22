(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Essencial para você

Essencial Nutrição celebra 25 anos com foco no interior de SP e modelo de alimentação natural que impulsiona produtividade corporativa

22 Out 2025 - 11h00Por Essencial Nutrição
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Essencial Nutrição celebra 25 anos com foco no interior de SP e modelo de alimentação natural que impulsiona produtividade corporativa -
Uma das principais referências em alimentação corporativa no interior do Estado de São Paulo, a Essencial Nutrição comemora 25 anos de atuação no setor de gestão de restaurantes empresariais. Fundada em São Carlos (SP), a empresa que iniciou as atividades em um pequeno escritório expandiu sua operação para mais de 120 unidades ativas, atendendo empresas de diversos segmentos industriais e corporativos.
 
Embora atenda também outros estados brasileiros, essas operações acontecem como extensões contratuais de clientes cuja matriz está no interior paulista, região na qual a marca consolidou sua liderança ao longo de sua trajetória.
 
O grande diferencial da Essencial Nutrição está em seu modelo de gastronomia empresarial baseado em alimentação natural, livre de conservantes e aditivos artificiais, com foco em alto desempenho nutricional e bem-estar dos colaboradores. Cada projeto é pensado de forma personalizada, respeitando a cultura, os hábitos alimentares e as necessidades específicas de cada empresa contratante.
 
De acordo com pesquisas internacionais sobre saúde corporativa, colaboradores que mantêm uma alimentação saudável têm até 66% menos probabilidade de apresentar baixa produtividade no trabalho, segundo estudo publicado pela Journal of Occupational and Environmental Medicine. Para a Essencial, esse dado reforça o impacto estratégico de uma nutrição bem planejada dentro das empresas.
 
“Nosso compromisso vai além de servir refeições. Preparamos alimentos naturais, com alto valor nutricional, focados em oferecer energia, saúde e desempenho para quem trabalha. São 25 anos nutrindo histórias, relações e conquistas. Essa trajetória foi construída com a confiança dos clientes e a dedicação de cada colaborador da Essencial Nutrição”, afirma Regina Agnelli, fundadora e CEO.
 
Para garantir consistência operacional, a empresa investe continuamente em tecnologia de gestão, segurança alimentar, capacitação técnica e indicadores de performance nutricional e operacional. A personalização dos restaurantes corporativos envolve desde o cardápio até o layout e a experiência de consumo, garantindo forte conexão entre alimentação e cultura organizacional.
 
O marco dos 25 anos representa não apenas uma celebração, mas o início de um novo ciclo estratégico voltado ao fortalecimento da presença no interior do Estado de São Paulo, com foco em saúde corporativa, inovação nutricional e ampliação de parcerias de longo prazo.
 
“Nosso olhar está voltado para o futuro da alimentação corporativa, cada vez mais natural, inteligente e alinhada à performance das pessoas e aos valores das empresas”, reforça Regina.
 
Serviço
Essencial Nutrição – Gestão de Restaurantes Corporativos
 
(16) 99606-0849
 
Se é importante para você, é essencial para nós

Leia Também

Magalu apresenta ofertas imperdíveis em Smart TVs de diversos tamanhos e marcas renomadas
Publieditorial15h17 - 21 Out 2025

Magalu apresenta ofertas imperdíveis em Smart TVs de diversos tamanhos e marcas renomadas

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial08h02 - 21 Out 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Participe do Mega Feirão do Imóvel Próprio Vilaurbe em São Carlos
Vilaurbe12h10 - 18 Out 2025

Participe do Mega Feirão do Imóvel Próprio Vilaurbe em São Carlos

Magalu São Carlos: ofertas omperdíveis até 17h com 21x sem juros e cupons de desconto
Ofertas16h52 - 17 Out 2025

Magalu São Carlos: ofertas omperdíveis até 17h com 21x sem juros e cupons de desconto

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial08h20 - 17 Out 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

Últimas Notícias