Encanto Doces expande e inaugura nova unidade em São Carlos

A Encanto Doces, tradicional bomboniere de Ibaté, acaba de inaugurar sua segunda loja, agora em São Carlos. Especializada em doces, artigos para festas e confeitaria, a marca amplia seu atendimento e passa a oferecer ainda mais opções para quem busca qualidade, variedade e preço justo.
Com um mix completo de produtos — chocolates, balas, guloseimas, embalagens, descartáveis e artigos para confeitaria como corantes, essências e chantilly, a Encanto Doces se destaca como referência para comerciantes, confeiteiros e famílias que organizam festas e eventos.
Endereços das lojas:
Loja 1 – Ibaté: Avenida São João, 857 – Centro (ao lado do Correio)
Loja 2 – São Carlos: Rua Alberto Lanzoni, 127 – Loja 11 (em frente à pista de skate)
WhatsApp: (16) 99268-2234
Instagram: encantodoces_1