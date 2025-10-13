(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Novidade

Encanto Doces expande e inaugura nova unidade em São Carlos

13 Out 2025 - 10h02Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Fachada da Encanto Doces - Crédito: divulgaçãoFachada da Encanto Doces - Crédito: divulgação

A Encanto Doces, tradicional bomboniere de Ibaté, acaba de inaugurar sua segunda loja, agora em São Carlos. Especializada em doces, artigos para festas e confeitaria, a marca amplia seu atendimento e passa a oferecer ainda mais opções para quem busca qualidade, variedade e preço justo.

Com um mix completo de produtos — chocolates, balas, guloseimas, embalagens, descartáveis e artigos para confeitaria como corantes, essências e chantilly, a Encanto Doces se destaca como referência para comerciantes, confeiteiros e famílias que organizam festas e eventos.

Endereços das lojas:

Loja 1 – Ibaté: Avenida São João, 857 – Centro (ao lado do Correio)

Loja 2 – São Carlos: Rua Alberto Lanzoni, 127 – Loja 11 (em frente à pista de skate)

WhatsApp: (16) 99268-2234

Instagram: encantodoces_1

Leia Também

4ª edição do Orquídeas & Arte chega à Estação Ferroviária de São Carlos
18 e 19/1010h20 - 13 Out 2025

4ª edição do Orquídeas & Arte chega à Estação Ferroviária de São Carlos

2º Festival do Pastel acontece neste sábado e domingo no Kartódromo
"Eu Amo Chocolate-Especial Morango"09h58 - 10 Out 2025

2º Festival do Pastel acontece neste sábado e domingo no Kartódromo

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana
Publieditorial08h01 - 10 Out 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve neste final de semana

São Carlos vai estremecer com show da banda cover do Metallica no dia 17 de outubro
The Four Horsemen16h15 - 08 Out 2025

São Carlos vai estremecer com show da banda cover do Metallica no dia 17 de outubro

Podas em altura com responsabilidade: conheça os serviços da Ambiental Podas
Sua árvore em boas mãos16h30 - 07 Out 2025

Podas em altura com responsabilidade: conheça os serviços da Ambiental Podas

Últimas Notícias