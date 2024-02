Dicas para manter seu apartamento mais arejado no verão

As plantas decoram e desempenham um papel importante na melhoria da qualidade do ar. (Crédito: Pinterest)

Além de decorativas, as plantas também desempenham um papel importante na melhoria da qualidade do ar e na manutenção do ambiente fresco. Espécies como Espada-de-São-Jorge, Jibóia, Antúrio, Samambaia, Filodendro e Lírio-da-Paz são excelentes opções para purificar o ar e criar uma atmosfera mais agradável. Além disso, o uso de um umidificador de ar pode ajudar a manter a umidade do ambiente em níveis adequados, especialmente em dias muito secos.

Segundo a arquiteta Giulia Soares Falvo, adotar estratégias simples e seguir todas essas dicas irá permitir uma boa ventilação e ambientes mais agradáveis, além de fazer toda a diferença para manter seu apartamento mais arejado durante o verão.

Em dias com altas temperaturas, nada melhor do que se refrescar na piscina do condomínio. (Crédito: Grupo ADN)

PISCINA NO CONDOMÍNIO

Além de seguir todas as dicas para deixar o apartamento mais fresco, em dias com altas temperaturas, nada melhor do que se refrescar na piscina do condomínio, além de aliviar o incômodo do calor, se exercitar na água ajuda a relaxar, pois alivia dores musculares e reduz a tensão na coluna.