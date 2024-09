Você sonha em ter seu apartamento e ganha até R$2.850,00? Participe do MOHAS São Carlos

O Projeto Tarsila do Amaral, do Movimento Habitacional e Ação Social (MOHAS), foi selecionado pelo governo federal, através do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades, para a construção de 240 apartamentos de interesse social.

O terreno fica localizado próximo ao Tenda, no bairro Jardim Novo Horizonte, e irá atender famílias que recebem até R$2.850,00 e não possuem imóvel em seu nome.

O projeto está na reta final do processo de inscrições. Para se inscrever, a família precisa estar associada à Entidade e participar ativamente do projeto (incluindo Assembleias mensais, trabalho social e mutirões quando as obras começarem).

Para se inscrever, entre em contato com a Entidade pelo telefone/WhatsApp (16) 99182-8327.