Homem é encontrado sem vida perto de obra de viaduto

Corpo foi encontrado perto da linha férrea - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi encontrado morto no final da tarde desta quinta-feira (19) sob as obras de extensão do viaduto 4 de novembro, na região da antiga estação ferroviária.

O SCA esteve no local e apurou que operários da obra avistaram o corpo e acionaram seguranças da linha férrea.

O SAMU também foi acionado e a equipe constatou o óbito da vítima que aparenta ter aproximadamente 50 anos.

A princípio tudo indica que o homem morreu de causas naturais, contudo, o caso será investigado pela Polícia Civil.

