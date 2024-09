Confira a previsão do tempo para os próximos dias no Estado de SP

São Carlos -

Quarta-feira (18/09)



O dia começa com poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo. Entretanto, a propagação de uma área de instabilidade, favorece pancadas de chuva de forma isoladas, principalmente na metade leste do estado. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (19/09) e Sexta-feira (20/09)



A condição de Tempo fica estável em todo o estado de São Paulo, com predomínio de sol e poucas nuvens, devido à atuação de uma massa de ar mais seco. Entretanto, no decorrer da tarde/noite de sexta-feira, pancadas de chuva se formarão em pontos isolados no oeste e sul do estado, devido à aproximação de uma nova frente fria. Temperaturas estáveis. (IPMET)

Leia Também