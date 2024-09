Frente fria chega trazendo chuva ao estado de SP; confira a previsão para os próximos dias

Domingo (15/09)



Uma frente fria chega ao de Estado de São Paulo, causando aumento da nebulosidade, chuvas isoladas, temperaturas amenas, elevação da umidade do ar e melhorando a qualidade do ar, a partir das regiões oeste e sul paulistas.

Segunda-feira (16/09)



Frente fria desloca-se pelo Estado de São Paulo, e algumas regiões paulistas, continuam céu nublado e com chuvas isoladas. A passagem dessa frente contribuí para elevar os índices de umidade, melhorando a qualidade do ar. No decorrer da manhã, o Tempo volta a ficar estável em parte do interior do estado, começando pela região oeste. As temperaturas permanecem amenas, principalmente na faixa leste e no centro-leste paulista.

Terça-feira (17/09)



Frente fria afasta-se do Estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. O Tempo fica estável no interior paulista, com céu claro a poucas nuvens. Contudo, a faixa leste e a região nordeste, permanecem com nebulosidade e com chuvas fracas e isoladas, devido à proximidade da frente fria e dos ventos úmidos que sopram do oceano para o continente. Temperaturas em gradativa elevação.

Quarta-feira (18/09)



O dia começa com poucas nuvens e sem chuva no Estado de São Paulo. Entretanto, a propagação de uma área de instabilidade, favorece chuvas e trovoadas ocasionais, principalmente na metade leste do estado. Temperaturas estáveis.

Fonte IPMET