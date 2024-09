GBMar localiza no mar em Guarujá corpo que pode ser de jovem de Ribeirão Preto

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) anunciou nesta quinta-feira (18) o encontro de um corpo nas proximidades da Praia do Pernambuco, no Guarujá. A características batem com a do jovem Alexander Gregori, de 24 anos,natural de Ribeirão Preto, desaparecido desde o dia 15 de setembro na Praia do Mar Casado.

Uma equipe de cinco bombeiros, utilizando embarcações especializadas, realizou o resgate.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal de Santos para os procedimentos de perícia e estará à disposição da família para reconhecimento.

