Centro de Endoscopia de São Carlos inaugura sua nova unidade

Telefones

(16) 3585-0119 (16) 3372-3010 (16) 3374-1608

WhatsApp:(16) 99242 6312

Início das atividades

Data: 17 de setembro de 2024

Horário: 7h00



Com 27 anos de história, o Centro de Endoscopia de São Carlos já realizou mais de 160 mil exames e procedimentos, conta com equipe capacitada e sempre com o compromisso de atender a população de São Carlos e região com excelência. O centro continua oferecendo uma ampla gama de exames, incluindo:

Endoscopia

Colonoscopia

Retossigmoidoscopia

Manometria Esofágica e Anorretal

Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada

pHmetria esofágica

A equipe do Centro de Endoscopia de São Carlos disponibiliza este novo espaço, que foi criado para proporcionar maior qualidade e comodidade aos pacientes e agradecem pela confiança e parceria ao longo desses anos.

Para mais informações, os interessados podem seguir o centro no Instagram: centrodeendoscopiasaocarlos e visitar o site: https://endoscopiasaocarlos.com.br/

Centro de Endoscopia de São Carlos

Rua Passeio das Castanheiras, 260, Parque Faber, São Carlos

Telefones: (16) 3585-0119, (16) 3372-3010 (16) 3374-1608

WhatsApp: (16) 99242 6312

Início das Atividades: 17 de setembro de 2024, às 7:00

Até breve na nova casa do Centro de Endoscopia de São Carlos!





O Centro de Endoscopia de São Carlos tem uma novidade importante para compartilhar com a população. A partir de agora, o Centro estará atendendo em um novo endereço: Passeio das Castanheiras nº 260 no Parque Faber, proporcionando ainda mais conforto e qualidade nos serviços oferecidos.