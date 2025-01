Cultura e tecnologia para transformar São Carlos. Vem aí o ONOVOLAB FESTIVAL

O ONOVOLAB Festival, considerado o maior evento de inovação, cultura e tecnologia de São Carlos, acontece de 01 a 07 de fevereiro, no ONOVOLAB São Carlos, localizado na Rua Aquidaban, 01 - Centro.

Com entrada gratuita, o festival promete conectar nossa cidade às principais tendências do mercado, promovendo uma semana repleta de aprendizado e networking.

Durante o evento, os participantes terão acesso a uma programação diversificada, incluindo palestras com grandes nomes da inovação, tecnologia e sustentabilidade, além de atividades culturais e oportunidades de conexões profissionais. O objetivo é transformar São Carlos em um polo ainda mais inovador e transparente, incentivando o compartilhamento de ideias e soluções para o futuro.

A edição deste ano marca os 7 anos do ONOVOLAB, consolidando sua posição como um dos principais ecossistemas de inovação do país. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de São Carlos, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da cidade por meio da tecnologia e da cultura.

Entre os destaques do festival, estão painéis sobre transformação digital, empreendedorismo, inteligência artificial e sustentabilidade, com a participação de especialistas renomados do Brasil e do mundo. Mais arte, cultura e gastronomia para nossa cidade.

Não perca esta oportunidade única de se conectar com o futuro! Participe do ONOVOLAB Festival e descubra as novas possibilidades para transformar São Carlos. A programação completa está disponível no site oficial do evento: www.onovolab.com/festival.

Serviço:

Entrada Gratuita

01 a 07 de fevereiro

ONOVOLAB São Carlos - Rua Aquidaban, 01 - Centro

Informações: www.onovolab.com/festival

Esta inserção custou R$ 1.530,00 aos cofres públicos municipais. Ficha 396. DO 37.01.04.131.2022.2.043.3.3.90.39.01.110000 – PMSC 2025