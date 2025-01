Vilaurbe projeta novos empreendimentos em São Carlos para 2025 e comemora crescimento recorde em 2024

Sediada em São Carlos e com presença em mais de 10 cidades do estado, a construtora Vilaurbe encerrou 2024 com um balanço extremamente positivo, marcando mais um ano de crescimento acelerado e a consolidação de sua marca como referência no mercado imobiliário do interior paulista. Com mais de uma década de atuação, a Vilaurbe se destaca pela entrega de empreendimentos que combinam modernidade, conforto e plantas inteligentes, sempre pensando nas necessidades dos clientes e na valorização dos espaços urbanos.

Agregando mais de 1.500 unidades futuras planejadas para seu portfólio em 2024, a Vilaurbe reforça seu compromisso com a expansão sustentável e estratégica. A empresa se prepara para consolidar ainda mais a sua presença nas regiões e cidades onde já atua, ao mesmo tempo em que avança para explorar novos mercados, cuidadosamente selecionados para atender às diretrizes de qualidade e inovação da construtora. Esses lançamentos imobiliários estratégicos estão alinhados com a visão de crescimento da Vilaurbe, que segue transformando o mercado imobiliário do interior paulista.

Ao longo do ano, a Vilaurbe realizou três grandes lançamentos, totalizando quase 500 unidades, um número que representa um incrível crescimento de quase 300% em relação a 2023. Esses resultados destacam o sucesso da estratégia de expansão da empresa, consolidando sua posição como referência no mercado imobiliário e reafirmando o compromisso com qualidade e inovação em cada empreendimento.

Os lançamentos ocorreram em cidades estratégicas do interior paulista, como Rio Claro e Lençóis Paulista. Em Rio Claro, a Vilaurbe realizou dois grandes projetos: o Residencial Formentor, que traz diferenciais como área de lazer completa na cobertura em um empreendimento com parceria do programa do governo Minha Casa Minha Vida; e o @22 Lago Azul, primeiro empreendimento da linha @22 na cidade. O projeto se destacou por oferecer uma proposta inovadora com lazer na cobertura e uma vista panorâmica privilegiada em uma área nobre da cidade, conquistando rapidamente o público local. Já em Lençóis Paulista, o Residencial Veredas se destacou pela integração com a natureza e pelo projeto inovador com piscina aquecida e apartamentos de 58m² com suíte. Esses lançamentos reforçam o compromisso da Vilaurbe em entregar empreendimentos que valorizam o bem-estar e qualidade de vida para os moradores.

Para 2025, as perspectivas são ainda mais promissoras. Com cinco novos empreendimentos em fase final de aprovação, a empresa prevê o lançamento de mais de 800 unidades que, juntas, devem gerar um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 250 milhões. Esses números refletem não apenas o potencial da Vilaurbe, mas também o compromisso com o desenvolvimento de empreendimentos que transformam regiões e criam valor para clientes e parceiros.

Obra em andamento na Bruno Ruggiero em São Carlos

Entre os lançamentos planejados para 2025, São Carlos ocupará um lugar de destaque, com novos empreendimentos que prometem revolucionar o mercado imobiliário local. Como sede da Vilaurbe, a cidade será palco de um forte investimento em projetos que integram modernidade e conexão com a natureza, reafirmando o compromisso da construtora com o desenvolvimento sustentável e a valorização da qualidade de vida.

“Nosso compromisso com a qualidade e a inovação se reflete em cada projeto. Estamos crescendo de forma estratégica, sempre buscando oferecer o melhor para nossos clientes e parceiros, mas também auxiliando o desenvolvimento das cidades onde atuamos e gerando emprego e renda.” destaca Ricardo Sartori, diretor de incorporação da empresa.

Essa perspectiva otimista para 2025 está alinhada ao compromisso da empresa em oferecer soluções modernas e funcionais para seus clientes, sempre priorizando a sustentabilidade nos processos construtivos. A Vilaurbe também busca fortalecer suas parcerias com imobiliárias e corretores, ampliando sua presença em diferentes cidades da região.

Com uma equipe multidisciplinar e projetos inovadores, a Vilaurbe segue apostando em um futuro promissor. O foco está em desenvolver empreendimentos que transformem a experiência de moradia, proporcionando ambientes que promovam conforto, segurança e bem-estar.

Para conhecer mais sobre os lançamentos e as novidades da Vilaurbe, acompanhe as redes sociais e visite o site www.vilaurbe.com.br. Conecte-se ao futuro com a Vilaurbe!