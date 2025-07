Cardinali recebe policiais militares em evento exclusivo com condições especiais de imóveis

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

A Imobiliária Cardinali, líder no mercado imobiliário do interior paulista, promoveu hoje um evento especial em sua sede, recebendo policiais militares de São Carlos e região. O encontro teve como objetivo apresentar um portfólio de produtos imobiliários exclusivos com condições diferenciadas e facilitadas, pensadas especificamente para atender às necessidades e ao poder de compra dessa importante classe profissional.

A iniciativa da Cardinali demonstra seu compromisso em valorizar os policiais militares, oferecendo a eles a oportunidade de concretizar o sonho da casa própria ou de realizar investimentos imobiliários de forma mais acessível. Durante o evento, os profissionais tiveram acesso a diversas opções de imóveis, com a vantagem de negociações personalizadas e benefícios exclusivos.

A presença do Tenente-Coronel Cardeal, responsável pelo comando da Polícia Militar em São Carlos, destacou a importância da iniciativa e o reconhecimento da parceria entre a instituição e a Imobiliária Cardinali. "É uma honra para a Imobiliária Cardinali abrir as portas e oferecer condições tão especiais para os policiais militares, que dedicam suas vidas à segurança da nossa comunidade", afirmou Italinho Cardinali (diretor), destacando a importância da parceria. "Entendemos as particularidades da profissão e, por isso, estruturamos uma proposta que visa facilitar a aquisição de um patrimônio, seja para moradia ou investimento."

Os policiais presentes puderam conversar diretamente com a gestora de vendas da Cardinali - Maria Cristina, tirar dúvidas sobre financiamento, documentação e as melhores opções de imóveis disponíveis no momento. A expectativa é que essa ação gere um impacto positivo, auxiliando muitos militares a alcançarem seus objetivos imobiliários.

A Imobiliária Cardinali reforça seu pioneirismo e sua expertise em atender diferentes públicos, consolidando-se não apenas como a maior da região, mas também como uma empresa que se preocupa em oferecer soluções inovadoras e vantajosas para seus clientes.

Leia Também