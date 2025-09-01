Burgers On The Table comemora 6 anos e anuncia novo espaço em frente à pista de skate do Santa Felícia

Conhecida pelos lanches exclusivos com nomes inspirados em séries e pelo sabor artesanal que conquistou o público, a hamburgueria ganha agora um espaço ainda maior e mais estruturado. O novo ambiente contará com climatização, estacionamento e segurança 24 horas, oferecendo mais conforto e comodidade aos clientes.

Com previsão de inauguração em outubro, a nova unidade terá o dobro da capacidade do endereço anterior, sem abrir mão da essência acolhedora que sempre foi elogiada por quem frequenta a casa.

Com a expansão, a Burgers On The Table reafirma seu compromisso em unir sabor, criatividade e experiência acolhedora, consolidando-se como referência no cenário gastronômico da cidade. “Mais do que mudar de endereço, queremos que nossos clientes sintam que este é um marco na nossa trajetória. É a forma que encontramos de agradecer a todos que nos apoiaram ao longo desses seis anos e de preparar a Burgers On The Table para crescer ainda mais”, destacam os fundadores.

A Burgers On The Table, referência em hambúrgueres artesanais na cidade, completa 6 anos de história e celebra a data com uma novidade especial: a mudança para um novo ponto, localizado em frente à pista de skate do Santa Felícia, ao lado da tradicional sorveteria Gela Boca.

Burgers On The Table

Novo endereço: em frente à pista de skate do Santa Felícia, ao lado da sorveteria Gela Boca

WhatsApp: (16) 99358-3569

Instagram: @burgersonthetable

