Botequim do Zé Pilintra será inaugurado em São Carlos no próximo sábado

O botequim do Seu Zé, em referência ao Zé Pilintra, será inaugurado no próximo sábado (7), a partir das 19h, na Rua Raimundo Correa, nº 11, Vila Marcelino. Zé Pilintra é uma das entidades mais conhecidas da Umbanda.

No dia da inauguração, haverá apresentação ao vivo de samba. No domingo (8), o botequim receberá um grupo de pagonejo. A entrada será gratuita.

A gastronomia do botequim será comandada pela empresária Fabiane Esteves Barbosa. Serão servidas comidas de boteco, como porções, feijoada, acarajé, tapioca, lanche prensado, bem como comida da culinária africana.

O ambiente do botequim foi decorado, simbolizando os boiadeiros (entidades), as paredes foram enfeitadas com panelas de ferro, que representam a época da escravidão. O espaço ainda tem um palco, que receberá apresentações de pagode, sertanejo e forró, com a imagem do Zé Pilintra, com garrafas de marafo, copo e cigarros aos seus pés, e ao lado seus amigos Malandro Miguel, Malandro Camisa Preta numa roda de samba.

"Abro um espaço diferente que São Carlos estava precisando. Respeito todas as religiões e o botequim em homenagem ao seu Zé será um espaço para todas as pessoas, independente de suas religiões, crenças e cores", afirmou a empresária Fabiana, que também é proprietária de uma loja de artigos religiosos.

Serviço

Botequim do Seu Zé

Local: Rua Raimundo Correa, nº 11, Vila Marcelino, São Carlos (SP)

Funcionamento: de segunda a sexta das 16h às 22h; de sábado e domingo das 16h às 11h.

Telefone: (17) 99684-2071

Instagram: @botiquim_do_seu_Ze