Bar nas alturas está chegando a São Carlos

Depois de uma campanha publicitária de teaser espalhando diversos números setes pela cidade, que despertou a curiosidade dos são-carlenses, o novo empreendimento do Grupo Plano, Mirante 7, terá um lançamento inusitado.

Visto que um dos grandes diferenciais do projeto é proporcionar aos moradores uma vista privilegiada da cidade, seja através da varanda gourmet dos apartamentos ou da área de lazer na cobertura a quase 80 metros de altura, o lançamento do Mirante 7 será uma verdadeira experiência.

No dia 07 de setembro, data do lançamento do empreendimento, um bar será montado a mais de 40 metros de altura, justamente no terreno onde o condomínio será construído. Na ocasião, o público poderá brindar com uma vista maravilhosa da região, que hoje, tem o metro quadrado mais valorizado da cidade.

Conectando a Rua 7 de Setembro à Comendador Alfredo Maffei

Reforçando o compromisso do Grupo Plano de construir com excelência nas regiões centrais, o empreendimento promete ser um marco entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida Comendador Alfredo Maffei, presenteando seus futuros moradores com uma vista privilegiada para o Shopping Iguatemi e a Marginal do SESC.

“Cada novo projeto conta uma nova história. Pensamos em cada detalhe para celebrar o melhor de cada região que construímos. Sem dúvidas, o Mirante 7 terá uma das vistas mais incríveis da cidade, além de uma localização espetacular” afirma Alexandre Castilho, presidente do Grupo Plano.

A fluidez e a conexão do empreendimento com todo espaço ao seu redor proporcionam um lifestyle focado na qualidade de vida.

A região possui uma ampla rede de comércios e facilidades, contribuindo para uma rotina muito mais prática e econômica - visto que os gastos com combustível para se deslocar de um lugar para o outro tendem a diminuir consideravelmente.

O lazer será extremamente convidativo proporcionando uma imersão no horizonte com todas as suas nuances.

Apartamentos com suíte, varanda gourmet e lazer na cobertura

O Mirante 7 apresenta um projeto moderno e dinâmico, com plantas de 2 dormitórios, varanda gourmet e opções com suíte.

A área de lazer na cobertura conta com itens de alto padrão, inéditos dentro do programa Minha Casa Minha Vida.

- Piscina com deck e borda infinita

- Hidromassagem aquecida

- Sauna

- Cinema ao ar livre

- Fire Pit

- Pub com sala de jogos, churrasqueira defumadora e chopeira

- Espaço Fit Air

- Playground com pista de bike

- Pet Place

Além disso, o projeto também contempla itens para facilitar o dia a dia de seus moradores:

- Coworking

- Mini Market

- Espaço Delivery

Minha Casa Minha Vida na região com a maior valorização por m² da cidade

O Grupo Plano tem tradição em ofertar os melhores produtos do Minha Casa Minha Vida, construindo sempre em regiões centrais e de alta valorização. A qualidade de construção e dos acabamentos também é algo singular oferecido dentro do programa.

O Mirante 7, estará localizado na região com a maior valorização por m² de São Carlos, trazendo a oportunidade de morar ou investir com um alto potencial de retorno.

“Preparamos uma oportunidade inédita dentro do Minha Casa Minha Vida! São mais de 95 milhões em VGV para a concepção desse projeto, que além de trazer ainda mais valorização à essa região extremamente próspera, vai apresentar um novo ideal de qualidade de vida” celebra Alexandre Castilho.

Uma história de solidez, qualidade e respeito construída há mais de 45 anos

Este ano, o Grupo Plano completa 45 anos de história, com uma trajetória pautada na solidez, na qualidade e no respeito ao cliente.

São mais de 250 mil metros quadrados construídos e entregues 100% dentro do prazo, e o reconhecimento pela liderança em valorização e revenda no mercado.

Antecipar tendências, trazer soluções construtivas que potencializam a qualidade de vida e valorizar os planos de cada cliente: seja para morar ou investir, escolher o Grupo Plano é ter a certeza de realizar um negócio seguro e de retorno garantido.

Líder em valorização e revenda

Construir somente em regiões centrais e de alta valorização com a menor taxa de juros do mercado é o principal diferencial do Grupo Plano. Do lançamento à entrega das chaves, os empreendimentos chegam a valorizar até 90%, reforçando sua liderança em valorização e revenda. Tanto para morar quanto para investir, o Grupo Plano é a melhor escolha.

“O Grupo Plano valoriza os seus planos. Aqui, o primeiro imóvel pode ser no centro, pode ter um projeto exclusivo, pode ter diferenciais de alto padrão e pode ser financiado através do Minha Casa Minha Vida. Temos orgulho de comprovar que através da nossa atuação, as pessoas conseguem transformar a forma com que se relacionam com a moradia” finaliza Alexandre Castilho.

Atualmente, o Grupo Plano tem três empreendimentos com unidades à venda e um breve lançamento em São Carlos, um lançamento em Araraquara e um breve lançamento em Ribeirão Preto.

Como participar do Bar nas Alturas do Mirante 7?

Para participar do lançamento do Mirante 7 e da experiência no Bar nas Alturas, é preciso reservar o seu lugar, já que as vagas são limitadas.

Para isso, você deve entrar em contato com um consultor da iPlano Imóveis através do WhatsApp: (16) 3079 0079.

Mais informações sobre o Mirante 7, acesse: (www.grupoplano.com.br)