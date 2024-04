ADN Construtora lança campanha “Chegou a sua vez” com oportunidades especiais

A ADN Construtora preparou uma campanha especial para o segundo trimestre de 2024. Intitulada “Chegou a sua vez”, ela coloca os clientes como protagonistas, contando como conquistaram o imóvel próprio, considerado o maior sonho de 87% dos brasileiros, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Os compradores falam sobre os atributos e condições comerciais que os fizeram escolher a marca, indo desde os aspectos de condomínio-clube, elevador, até o parcelamento da entrada e o atendimento consultivo e personalizado fornecido pelos corretores.

“Ninguém melhor do que o nosso cliente para dizer o que fazemos por eles. Colocamos o cliente no centro, dando voz e deixando eles passarem a mensagem daquilo que comercializamos e como ajudamos a conquistarem o sonho do imóvel próprio de qualidade, reforçando o conceito de condomínio-clube e nossos diferenciais comerciais”, diz Bruno André, gerente de marketing e relacionamento do Grupo ADN.

Os imóveis da ADN Construtora possuem elevador, varanda e os condomínios contam com portaria 24h, garagem para todas as unidades e lazer completo com piscina e áreas gourmet. Todos eles podem ser adquiridos de forma 100% parcelada e podem contar com subsídios dos programas Casa Paulista e Minha Casa Minha Vida, a depender da cidade e da renda familiar dos futuros compradores. A atuação no Estado compreende mais de 20 municípios. Ao todo, são mais de 5 mil unidades entregues, 4 mil em construção e mais de 16 mil a serem lançadas. Atualmente, conta com 16 canteiros de obras simultâneos em 7 cidades diferentes. Somente em 2023 o grupo entregou 2.100 unidades.