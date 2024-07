ADN Construtora celebra 13 anos de atuação com grandes conquistas e ações sociais em São Carlos

A ADN Construtora, referência no mercado da construção civil e imobiliário, comemora 13 anos de excelência e comprometimento com seus clientes, colaboradores e parceiros. Fundada em 2011 por Pedro Donadon e Silvio Andrino, então alunos da Escola de Engenharia da USP – São Carlos (EESC-USP), a empresa nasceu com o propósito de transformar vidas, gerando oportunidades e qualidade de vida. Hoje, a ADN Construtora celebra uma trajetória marcada por grandes feitos e ações sociais que beneficiam milhares de famílias.

Crescimento e Expansão em São Carlos

Ao longo dos últimos 13 anos, a ADN Construtora tem registrado um crescimento notável em São Carlos, sua cidade-sede. A empresa realizou lançamentos expressivos, totalizando mais de R$ 650 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas), refletindo seu posicionamento estratégico de investimentos no interior paulista.

A ADN Construtora se destaca por sua forte presença em São Carlos, com diversos lançamentos de empreendimentos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da cidade. Desde a sua fundação, a empresa lançou 15 empreendimentos na cidade, totalizando mais de 3 mil unidades habitacionais.

Entre os destaques, estão os empreendimentos lançados na Avenida Gregório Aversa, que trouxeram melhorias de infraestrutura pública e valorização para a região, transformando o Recreio São Judas Tadeu.

Reconhecida pelo Ranking INTEC 2024 como a 33ª maior construtora do Brasil, a ADN continua a crescer com projetos inovadores e sustentáveis. Atuando nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), a construtora está em plena sintonia com a expansão de vendas de imóveis divulgada pela ABRAINC, refletindo um setor imobiliário aquecido e promissor. De acordo com Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN, os dados da ABRAINC refletem um setor imobiliário aquecido, especialmente nos lançamentos do programa MCMV. “Nas reuniões que participo regularmente na ABRAINC, o sentimento é de que 2024 será um ano de recuperação e crescimento otimista", afirma Donadon.

Até maio deste ano, a ADN alcançou 788 unidades vendidas, com um VGV superior a R$ 185 milhões, representando um crescimento de cerca de 50% em VGV e 41% em unidades vendidas, em comparação com o ano passado.

Geração de Empregos em São Carlos

Desde sua fundação, a ADN Construtora vem contribuindo significativamente para a geração de empregos diretos e indiretos, totalizando mais de 5 mil empregos ao longo dos anos. Em São Carlos, a empresa é uma importante geradora de empregos, com um impacto significativo na economia local. Somente neste mês, a ADN está com 55 vagas de emprego abertas em diferentes cidades do interior de São Paulo. As oportunidades são para nível básico, técnico e superior, com atuação tanto em canteiros de obra quanto nos escritórios e na sede da empresa.

As vagas estão disponíveis em Araraquara, Campinas, Franca, Hortolândia, Ourinhos, Piracicaba, Rio Claro, São Carlos, Santa Bárbara d’Oeste e Sorocaba.

Compromisso com o social e a sustentabilidade

O compromisso da ADN Construtora vai além da construção de imóveis. Desde 2018, o Instituto ADN tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento social e ambiental das comunidades onde a empresa atua. Com mais de 60 iniciativas solidárias, o instituto já beneficiou milhares de crianças, jovens e adultos, promovendo um impacto positivo significativo.

Em São Carlos, o Instituto ADN realizou diversas ações de voluntariado e apoio à comunidade. Entre as ações destacam-se a arrecadação de mais de 20 toneladas de alimentos, o apoio a mais de 10 ONGs de proteção animal e a assistência a mais de 30 órgãos de saúde. Além disso, o programa "ADN Constrói" promove melhorias em instituições, contribuindo para o desenvolvimento educacional, esportivo e social das comunidades.

A ADN Construtora celebra seus 13 anos com orgulho de sua trajetória e comprometimento contínuo em transformar vidas e construir um futuro melhor para São Carlos e todas as cidades onde atua.