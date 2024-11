A Tusca está chegando; confira a programação

Tusca 2024 -

Quem pode realmente participar desse fenômeno universitário? E dos jogos? Qual a programação das festas? Vamos aos detalhes, TUSCOU!

JOGOS: Abertos a Todos!

Para os jogos a entrada é gratuita, e todos são bem-vindos! Não há restrições de idade ou classificação indicativa. Qualquer pessoa pode participar dessa celebração esportiva que reúne equipes de diversas universidades, em 40 modalidades esportivas. Prepare-se para testemunhar competições emocionantes. Os jogos, realizados no formato 'mata-mata', ocorrem em 12 praças esportivas, com a participação de 3.000 atletas.



FESTAS: Maiores de 18 Anos.

As festas noturnas e diurnas são 100% open bar, portanto, a entrada nas festas é permitida apenas para maiores de 18 anos, não sendo necessário ser universitário para participar. Esses eventos imperdíveis acontecerão na renomada Arena TUSCA, situada na Avenida Faber, 700, no Jardim Nova São Carlos. Serão 5 festas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais e mais de 40 horas de open bar.



CALENDÁRIO

Pela falta de um feriado prolongado que começasse na quinta-feira, neste ano, a ordem das festas foi invertida e o Corso - festa tradicional de 12 horas que abre a TUSCA - será no segundo dia de programação, sexta-feira (15), feriado. O evento começará na quinta-feira (14) às 23h, na arena e já com a estrutura completa e gás total.



O SIGNIFICADO DAS ATLÉTICAS UNIVERSITÁRIAS

Há uma importância afetiva significativa entre as Atléticas Universitárias para com o evento esportivo que remonta um legado que transcende gerações. Elas são associações independentes formadas pelos estudantes com o objetivo de integrar, incentivar a prática esportiva e promover a sociabilização entre os alunos, além de realizar diversas ações sociais.

Embora muitas vezes associadas a festas, as atléticas não se resumem a isso. As festas são a parte empresarial das atléticas, funcionando como uma fonte de recursos para sustentar as modalidades esportivas, financiar materiais, treinadores e possibilitar a participação em competições. Essas são celebrações com um propósito maior, onde os estudantes se reúnem para comemorar, se integrar e contribuir para a autossuficiência dessas associações.

As atléticas fundadoras, Universidade de São Paulo (USP), e a AAA (Associação Atlética Acadêmica), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) são as grandes rivais no torneio: a UFSCar venceu 36 das 43 edições realizadas e a USP foi campeã sete vezes, entre elas, nos dois últimos anos. Quem será que vai levar a taça para casa esse ano?



PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (14) – 23h às 7h

Palco Principal - Matuê, Gordão do PC, Livinho, Kenan e Kel, Pabllo Vittar, Dobby

Palco Eletrônico - FatSYnc, Bruno Furlan, Lucan, Murphy, Spuri, Dellanina, Ruiz

Sexta-feira (15) – 23h às 7h

Corso - Menos é Mais, PH, Kush, Gustavo Mioto, Monic, Paulete Lindacelva, Valentina Luz, Etcetera, Ella de Vuono, Megabaile do Areias, Grupo Degradê, DJ Toia, Magic Maze, B2B, DJ Carai

Sábado (16)

Tenda - 14h às 20h - Locos DJ, Tchakabum, Valesca Popozuda, Missiato

Palco Principal - 23h às 8h - IG, GBR, Ludmilla, Dennis DJ

Palco Eletrônico - 23h às 8h - L-Go, Blancah, Melgazzo, Altavism, SpecialM, Vegas, Blazy, Del Marti

Domingo (17)

Tusca Zone - Damasceno, Mos, Bella, Rick, Wingover, Maducci, Sound Quebrada, DK Crew, Paredão



GARANTA SEU INGRESSO PARA A TUSCA 2024

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

