40 mil vidas conectadas: conheça o App da Tusca 2024

Com a expectativa de atrair 40 mil pessoas e gerar um giro econômico que pode alcançar R$ 12 milhões para São Carlos, a Tusca apresenta o seu aplicativo ‘TUSCA 2024’, que promete transformar a maneira como os participantes interagem com o evento, proporcionando uma experiência imersiva e sem interrupções.

O app oferece atualizações sobre os jogos, permitindo que os torcedores acompanhem o placar de seus esportes favoritos sem perder nenhum detalhe. Além disso, traz informações sobre atrações e atividades dentro e fora das quadras, proporcionando uma visão completa do que está rolando em cada momento. Com uma interface intuitiva e fácil de navegar, o app garante que todos possam aproveitar ao máximo a Tusca, seja torcendo, participando de competições, curtindo as festas e shows ou de casa mesmo.

O aplicativo promete transformar a experiência, oferecendo uma interface intuitiva e prática para que você esteja sempre no lugar certo, na hora certa. Com o aplicativo Tusca 2024, o evento oferecerá aos 40 mil visitantes e para os São-carlenses, uma experiência conectada e dinâmica.

Baixe agora o aplicativo Tusca 2024 na Google Play Store ou na App Store e tenha a Tusca na palma da mão. Conecte-se e aproveite ao máximo o evento!

GARANTA SEU INGRESSO PARA A TUSCA 2024

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena Tusca, São Carlos-SP

Programação: 5 festas, mais de 40 horas de open bar, 12 praças esportivas, 3.000 atletas, 40 modalidades esportivas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais.

PALCO PRINCIPAL com Ludmilla, Tchakabum, Menos é Mais, Dj GBR, Valesca Popozuda, Matuê, MC IG, MC PH, Dennis DJ, MC Livinho, Kenan e Kel Djs, Gordão do PC, Gustavo Mioto, Locos Djs.

PALCO ELETRÔNICO com DJ Vegas, DJ Valenttina Luz, DJs Special M, DJ Altruism, DJ L_Cio, DJ Blancah e DJ Melgazzo, Dj Blazy, Djs Paulete Lindacelva, Ella De Vuono, Etcetera e Monic, Dj Fatsync, Dj Kvsh, Dj Bruno Furlan, Dj Murphy, Dj Spuri, Dj Lucian, Djs Megabaile, DjMissiatto, Dj Vincci.

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

