1ª Festa do Morango promete encantar o Jardim Embaré

Neste final de semana, 23 e 24 de novembro, o bairro Jardim Embaré será palco da 1ª Festa do Morango, um evento repleto de atrações para toda a família. A celebração acontecerá na praça principal do bairro, das 16h às 22h, e promete encantar os visitantes com música, diversão e uma gastronomia única.

Atrações para todas as idades:

Playground e Trenzinho da Alegria para alegrar as crianças.

para alegrar as crianças. Atrações musicais: no dia 23, o som fica por conta do DJ Ligeiro, e no dia 24, será a vez de Cacá Bitencourt animar o público com sua energia contagiante.

Gastronomia temática:

A estrela principal da festa será o morango, apresentado em combinações criativas de doces e salgados. O cardápio inclui:

Espeto de morango

Cachorro-quente de morango

Caldo de cana com morango

Pastel com estrogonofe de morango

Coxinha de morango

Escondidinho de morango

Sobremesas na taça com morango

Bolos e tortas de morango

Fondue de morango

Suco, sorvete e churros de morango

Merengue de morango

Entrada gratuita

A 1ª Festa do Morango é uma oportunidade imperdível para reunir amigos e familiares, experimentar sabores surpreendentes e aproveitar um ambiente acolhedor e festivo. Venha celebrar com a gente e fazer parte dessa nova tradição no Jardim Embaré!