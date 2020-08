Vereador Sérgio Rocha destina R$ 30 mil de emenda parlamentar para Apae

Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha (PTB) destinou emenda parlamentar para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos (Apae) no valor de R$ 30 mil. O parlamentar destacou que nos últimos sete anos enviou contribuição à entidade para apoiar o trabalho desenvolvido no atendimento de crianças especiais.

A Apae São Carlos acolhe um grande número de jovens e crianças, é referência na qualidade dos serviços prestados e possuem profissionais dedicados que possuem bom apreço da população.

Para o vereador "o dinheiro público deve ser revertido para ajudar a população através do acolhimento de jovens e crianças especiais, é muito gratificante contribuir para que isto aconteça".

EMENDA PARLAMENTAR

“O dinheiro de emenda não é dinheiro do vereador e sim dinheiro público que será utilizado na entidade para que possa dar prosseguimento à sua atuação. O vereador apenas indica as entidades, sendo a Prefeitura Municipal a responsável por pagar as emendas parlamentares”, completou Sérgio Rocha.

