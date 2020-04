Vereador Rodson continua acompanhando os trabalhos de desinfecção de São Carlos

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) acompanhou na tarde desta quarta-feira (29) juntamente com o secretário municipal de serviços públicos Mariel Olmo, do diretor do departamento de áreas verdes Everaldo Cruz e do diretor de serviços públicos Anderson de Oliveira a continuidade dos trabalhos de desinfecção de locais onde existem grandes concentrações de pessoas. A medida visa frear a contaminação pelo Coronavírus e o avanço da Covid-19 no município.

O trabalho foi solicitado pelo Vereador Rodson e foram realizadas a desinfecção do Velório Municipal, estacionamento da praça do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Rodoviária, principais pontos de ônibus da Rua Dona Alexandria, e da Escola Álvaro Guião, em frente a Unimed, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Mercado Municipal e camelódromo.

Os trabalhos estão sendo realizados pelo SAAE que está utilizando água e solução de hipoclorito de sódio (cloro) por meio de pulverização.

Rodson agradeceu ao Prefeito Airton Garcia, ao Secretário de Serviços Públicos Mariel Olmo, ao Secretário de Comunicação Mateus Aquino, ao presidente do SAAE, Benedito Maquesin pelo serviço prestado. "Assim a população se sente mais segura e protegida".

"Precisamos estar unidos na luta contra o Coronavirus, logo é necessário que todos façam sua parte e portanto quem puder fique em casa", orientou o vereador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também