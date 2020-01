Vereador Malabim luta por recape no Parque Timburis

Crédito: Divulgação

O vereador Malabim (PTB) recebeu em seu gabinete na Câmara Municipal na semana passada representantes da Associação Parque Timburis. O motivo do encontro foi o fato do bairro não ter sido incluído no programa de recape de ruas da cidade.

Diante da reivindicação, Malabim formulou um ofício e endereçou ao secretário de Obras Reginaldo Peronti e irá se reunir com o secretário de Governo, Edson Fermiano e com o prefeito municipal Airton Garcia (PSB) no sentido de que a solicitação seja atendida.

“O Timburis ficou fora do programa de recape, onde São Carlos conseguiu empréstimos junto a Caixa no montante de R$ 50 milhões. E através de fotos exibidas por membros da associação, notamos que a reivindicação é mais que justa”, disse Malabim. “Fiz a solicitação para que o bairro seja incluído no programa através de uma verba de R$ 3,5 milhões a fundo perdido de uma emenda destinada pelo PCdoB. A esperança é que dê certo, pois é uma emenda impositiva e tem a promessa da ministra Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares (Regina Alves), que esteve em São Carlos é que garantiu que o que estiver parado em Brasília será liberado para que a cidade seja beneficiada. Desta forma irei lutar para que o bairro seja contemplado”, disse o parlamentar petebista. “Tenho trabalhado muito junto a associações organizadas e séries e busco dar uma atenção especial para que as reivindicações sejam atendidas”, finalizou.

