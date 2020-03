Vereador Elton Carvalho cobra conclusão do Hospital de Campanha no Milton Olaio Filho

Crédito: Divulgação

Em uma transmissão ao vivo realizada pelo facebook na noite desta sexta-feira, 27, o vereador Elton Carvalho (PSB) fez duras críticas ao atual governo liderado pelo prefeito Airton Garcia (PSL)

O parlamentar cobrou urgência na conclusão do hospital de campanha para atendimentos de pacientes suspeitos e em tratamento do Covid-19 (coronavirus) e principalmente com relação a falta de estrutura para os servidores da saúde, bem como a falta de organização da Secretaria Municipal de Saúde com relação a campanha de vacinação.

“Acho que o que é prometido deve ser cumprido. Cadê o hospital de campanha? Não iriam entregar hoje? ”, questionou Elton. “Vamos esperar alguém morrer para tomar providências efetivas? Então que não prometam o que não se pode cumprir”, continuou.

O vereador destacou a falta de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para os servidores da saúde, falta de insumos e de profissionais para compor o quadro de servidores da saúde.

“Eu acho que falta humildade para a Prefeitura. A Santa Casa fez campanha para arrecadar máscaras, luvas e demais epi’s. O Hospital Universitário fez a mesma coisa. Até mesmo, diversas equipes da atenção básica buscaram donativos. Mas a Prefeitura não tem essa humildade e quem sofre é a população e os servidores que estão na linha de frente”, complementou.

Segundo Elton, falta efetividade e organização. Para exemplificar, citou a campanha de vacinação.

“Foi uma bagunça. Idosos e servidores no sol, filas enormes de pessoas para serem vacinadas. Os maiores questionamentos eram se a vacina seria em casa, na unidade, em área externa, em área interna, no carro, enfim, foi um caos”, explicou. “Cadê a contratação de mais profissionais da saúde? As equipes estão sobrecarregadas e sem estrutura para trabalhar. Uma colega minha de trabalho foi afastada por 14 dias, isso vai acontecer cada vez mais. Precisamos de providências com urgência”, finalizou.

