Vereador Bruno Zancheta destaca importância do recape no Jardim Gibertoni

O vereador Bruno Zancheta esteve na tarde desta quarta-feira (8) acompanhando a pavimentação das vias do Jardim Gibertoni, bairro próximo ao SESC São Carlos, feita pela empresa DATEC. Também estiveram presentes o secretário de Serviços Públicos, Mariel Pozzi Olmo, e o secretário adjunto da Secretaria de Serviços Públicos, José Augusto Santana.

Bruno Zancheta tem cobrado a pavimentação dessas vias desde o início de seu mandato, em 2021, por meio de documentos protocolados na Câmara e discursos no plenário do Legislativo. O vereador ressaltou que “em razão das enchentes que atingiram nossa cidade, a realização dessa pavimentação se tornou ainda mais emergencial”. A obra deve ser finalizada ainda essa semana, conforme informações apresentadas pelo parlamentar.

"Logo nos primeiros meses de mandato, atendendo aos pedidos de munícipes, iniciei uma cobrança em relação ao recape de todas as vias do jardim Gibertoni”, relembrou Bruno. Neste primeiro momento, o recape será feito nas cinco primeiras vias paralelas à Avenida Paulista, sendo finalizado na rua Humberto Manelli. Para uma segunda etapa, o vereador comentou que está buscando recursos para concluir o recapeamento das vias restantes (rua Bom Pastor e Lizieiro Genoves). A Avenida Paulista será pavimentada por meio do programa “Nossa Rua”, do governo do Estado de São Paulo.

“Quem ganha com isso é a população”, destacou Bruno. “Agradeço à Prefeitura por atender mais um pedido de nosso mandato, recapeando as vias de uma região que sofria há muitos anos com a precariedade do asfalto”, finalizou o parlamentar.

