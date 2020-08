Terceirizados da Prefeitura têm salários regularizados com apoio do vereador Roselei

Crédito: Divulgação

O vereador Roselei Françoso (MDB) buscou junto à Prefeitura de São Carlos apoio para solucionar o não pagamento de salários de uma parte dos funcionários das empresas terceirizadas que fazem o controle de acesso e atuam na portaria de prédios públicos municipais.

Na segunda-feira (3), Roselei se reuniu com o secretário de Fazendo, Mário Antunes, e virtualmente com o diretor de uma das empresas. Neste encontro, o responsável pela empresa reconheceu que houve um erro durante o processo de mudança do programa e que uma parte pequena dos funcionários ficou sem receber os salários.

A regularização da situação deve ocorrer até o final desta semana. “Felizmente acompanhamos a situação, a empresa reconheceu o erro e tudo ficará normalizado”, explicou Roselei.

Segundo o parlamentar, a maior parte desses funcionários são pessoas já aposentadas que recebem um salário mínimo e precisam trabalhar para complementar a renda familiar. “Algumas dessas pessoas estão há anos prestando serviços para a Prefeitura de forma indireta”, destacou.

Por conta da pandemia do coronavírus a relação contratual de funcionários e empresas sofreu diversas modificações com o objetivo de garantir empregos com a flexibilização de horários e busca de programas do governo federal.

“Essa situação é complicada para todos, mas prejudica demais a vida dessas pessoas”, explica Roselei. “Embora seja um grupo pequeno de trabalhadores, eles não foram dispensados para a quarentena e seguem prestando um valioso serviço mesmo sem receber os salários”, contou.

